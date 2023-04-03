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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع مجلس الوزراء

جامعة المنيا تشارك في قافلة أبو صير ببني سويف ضمن مبادرة وطن واحد

جامعة المنيا تشارك
جامعة المنيا تشارك بالقافلة الطبية

شاركت جامعة المنيا بفريق طبي متخصص في تنفيذ التدخلات والرعاية الطبية بالقافلة الطبية المتكاملة لقرية أبو صير بمركز الواسطى ببني سويف.

أُطلقت القافلة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بمشاركة مجلس القبائل والعائلات المصرية ضمن فعاليات مبادرة "وطن واحد" وشارك بها جامعتي بني سويف والفيوم.

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أوضح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أن القافلة شهدت اقبالاً واستجابة كبيرة من المواطنين، وتم توقيع الكشف الطبي علي ما يزيد عن 2462 مواطن، وصرف الأدوية لهم، وذلك في تخصصات "الأطفال، والباطنة، والعظام، والرمد، والجراحة، و الأنف والأذن، والنساء، والصدر، والأسنان، والقلب، ونفسية وعصبية، وجلدية، ومسالك بولية، وتحاليل".

إلى جانب عقد محاضرات تثقيفية صحية لسيدات القرية حول الأمراض المزمنة مثل "ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والقصور المزمن".

بالإضافة إلى فتح مجال للحديث والنقاش مع أهالي القرية للرد على استفساراتهم حول الصحة والصيام في شهر رمضان.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم صرف الأدوية بالمجان لأهالي القرية وتم عمل نظارات لعدد من الحالات التي تم رصدها وتعاني من ضعف النظر، وتحويل عدد أخر من الحالات التي تحتاج لأطراف صناعية إلى مراكز متخصصة لتقديم المساعدة لهم ضمن فعاليات المبادرة.

شارك من جامعة المنيا في فعاليات القافلة فريق طبي ترأسه الدكتور أسامة المنشاوي المشرف العام على القوافل المتكاملة بالجامعة، واشراف على فعاليات القافلة كل من الدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة، والدكتورة يسرية السيد وكيل كلية التمريض.

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