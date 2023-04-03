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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

شاهد.. رأي خالد الجندي في تجسيد شخصية السيدة نفيسة بالدراما

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن السيدة نفسية رضى الله عنها، هى زهرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست من الصحابة، لافتاً إلى أن الأزهر الشريف له فتوى عدم جواز تجسيد الصحابة والأنبياء، ولا مانع من تجسيد ما دونهم.

تجسيد الصحابة والأنبياء

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "فكر صح"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "منع تجسيد الصحابة والأنبياء، لمنع حدوث لبس بين الشخصية الحقيقة، والمؤدى الدرامي، الحل إن الناس لازم تكون فاهمة الفارق بين الشخصية التمثلية والدارمية، والشخصية الحقيقية، محدش قال الفنان فلان الفلانى هو عمرو بن العاص".

واستكمل خالد الجندي: "عندما تمثل شخصية السيدة نفيسة من أولياء الله الصالحين وليست من الصحابيات، وبالتالى تجوز محاكاتهم لتقريب أخلاقهم للناس، المملوكة لكل الأمة، فسيدنا جبريل عليه السلام كان يتجسد فى صورة صحابي لكى يعلم الناس أمور دينهم".

واستشهد خالد الجندي، بالحديث النبوي الشريف، عندما كان يأتي سيدنا جبريل متجسدا فى صورة صحابى يعلم الناس: "بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ ذات يومٍ إذ طلع علينا رجلٌ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي ﷺ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، فقال رسولُ الله ﷺ: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتُقيم الصلاة، وتُؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعتَ إليه سبيلًا، قال: صدقتَ، فعجبنا له: يسأله ويُصدقه.. قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تُؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقتَ، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمةُ ربَّتها، وأن ترى الحُفاة العُراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ثم انطلق، فلبثتُ مليًّا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يُعلمكم دينَكم".

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية السيدة نفسية الصحابة الأزهر تجسيد الصحابة والأنبياء سيدنا جبريل

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