ضربة قوية .. انهيار الروبل الروسي لأدنى مستوى في عام أمام الدولار

انخفض الروبل الروسي، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوي له مقابل الدولار الأمريكي، منذ أبريل العام الماضي، في بورصة موسكو.

وتراجعت العملة الروسي إلى 78.53 روبل مقابل الدولار في تعاملات بعد الظهر، وهو أضعف معدل منذ أواخر أبريل 2022.

كما تم تداول الروبل بأكثر من 85.34 مقابل اليورو.

وضعف الروبل على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية ، التي ارتفعت أكثر من 6 ٪ يوم الاثنين.

وحدث ذلك بعد أن أعلنت مجموعة أوبك + من الدول المنتجة للنفط عن خطة لخفض إنتاجها الخام المجمع بمقدار 1.15 مليون برميل أخرى يوميًا بدءًا من مايو وحتى نهاية عام 2023، في محاولة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.

وخفضت موسكو إنتاجها النفطي انتقاما من الحد الأقصى لأسعار النفط الذي فرضه الغرب، والذي قالت إنه سيؤدي في النهاية إلى ندرة المعروض ويثير حالة من عدم اليقين في السوق العالمية.

ومن بين العوامل الرئيسية التي تُعزى إلى ضعف الروبل، عجز الميزانية الحكومية الناجم عن انخفاض تدفقات إيرادات العملات الأجنبية من الصادرات، والانتعاش المستمر في الواردات مع قيام الشركات ببناء سلاسل إمداد جديدة.