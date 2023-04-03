أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر عن حل أزمة الفار بالدوري المصري .

وكتب أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "وزير الشباب والرياضة يُعلن التوصل لاتفاق نهائي مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة لإنهاء أزمة ال VAR بالدوري المصري ".

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، التوصل لاتفاق نهائي وتام مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة، لاتخاذ اللازم نحو إنهاء مشكلة تقنية الفار بالدوري المصري بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، والمهندس عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحضور لفيف من قيادات اتحاد الكرة والرابطة والشركة المتحدة، بهيئة استاد القاهرة الدولي.