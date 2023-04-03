الزمالك اليوم.. خناقة جديدة وكواليس رحيل تيجانا وتغريم مهاجم الفريق

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم الإثنين داخل النادي.

تفاصيل جديدة حول مدرب الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، أن مدرب الزمالك الجديد، صاحب شخصية قوية، ويملك سيرة ذاتية قوية.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مدرب الزمالك الجديد يملك شخصية قوية جدا وأسلوب لعبه يتماشى مع فريق الزمالك المتواجد حاليا".

وأضاف: "الزمالك مازال يملك أهدافا هذا الموسم من خلال التواجد في وصافة جدول ترتيب الدوري للحاق بدوري أبطال أفريقيا والتحضير للبطولة العربية".

واختتم: "الزمالك سيعلن عن مديره الفني الجديد خلال 48 ساعة، وسيعلن الزمالك التعاقد مع مدير كرة صاحب شخصية قوية وسيتم دعمه، فضلا عن أن المدرب الجديد سيتواجد معه معاونين مصريين"

غرامة مالية ضد مهاجم الزمالك

شارك أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: "الزمالك يقرر فرض غرامة مالية على سيف الجزيري بعد تأخر عودته إلى مصر"

خناقة جديدة تضرب نادي الزمالك

شارك الإعلامى مهيب عبدالهادى مقدم برنامج اللعيب، متابعيه تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب: “أنت فاكر نفسك مدرب”.. أحد لاعبي الزمالك تجاوز ضد أحمد عبد المقصود بعد استبعاده من التشكيل الأساسي أمام المريخ السوداني".

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كواليس رحيل تيجانا الزمالك



كشف الإعلامي أحمد حسام “ميدو”، نجم الزمالك السابق كواليس رحيل إسماعيل يوسف عن منصبه كمدير للكرة في نادي الزمالك.

قال ميدو في تصريحات عبر برنامجه التليفزيوني: “إسماعيل يوسف قرر عدم العمل في منصب مدير الكرة واختار منصبا جديدا في إدارة كرة القدم بنادي الزمالك”.

منصب جديد لـ إسماعيل يوسف

وتابع ميدو: “إسماعيل يوسف اتفق مع إدارة الزمالك على التواجد في منصب جديد بإدارة كرة القدم بالنادي”.

واختتم ميدو: “هناك هيكلة لشركة كرة القدم في الزمالك خلال وقت قريب”.

وتسعى إدارة الزمالك للتعاقد مع مدير فني جديد، لخلافة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي رحل عن الفريق الأبيض في الأيام الأخيرة بسبب تراجع النتائج محليا وقاريا.