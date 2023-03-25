عودة الفرعون.. منتخب مصر يهزم مالاوي ويحدد موعد سفره.. ويتصدر المجموعة الرابعة فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

تغلب منتخب مصر الوطني على مالاوي بهدفين دون رد فى المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة فى المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

أحرز أهداف منتخب مصر محمد صلاح وعمر مرموش.

تعليق مدرب منتخب مصر على الفوز أمام مالاوي

علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى لـ منتخب مصر الوطني على فوز الفراعنة الكبار أمام نظيره منتخب مالاوي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما بتصفيات أمم إفريقيا.

قال روى فيتوريا عبر المؤتمر الصحفي : أبرز سلبية هي عدم القدرة من جانب لاعبو منتخب مصر تسجيل أكثر من هدفين واضاعة الفرص.

أضاف مدرب منتخب مصر : أعتمد على الأسلوب الهجومي دائما فريقي هو الذى يستحوذ على الكرة والمبادرة تكون من جانبنا ونمتلك لاعبين من ليفربول وطرابزون واتحاد جدة والأهلي والزمالك وبيراميدز تنفذ أفكاري.

واستطرد مدرب منتخب مصر: منحت عمر مرموش حرية الحركة أمام منطقة الجزاء من أجل تشكيل خطورة على الخطوط الخلفية للمنافس.

تعليق مدرب مالاوي على الخسارة أمام منتخب مصر

علق ماريو ماريكا المدير الفني لمنتخب مالاوي على فوز منتخب مصر الوطني بهدفين دون رد فى المباراة التي انتهت منذ قليل فى إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا.

قال مدرب منتخب مالاوي في تصريحات تليفزيونية : خططنا لخطف هدف مبكر أمام منتخب مصر لكن لاعبونا تفاجؤا بنجوم منتخب مصر.

وأضاف أننا سنقوم بالتعويض فى المباراة القادمة أمام منتخب مصر الذى يضم نجما كبيرا بحجم محمد صلاح الذي يساوي أكثر من 100 مليون يورو.

أول إجراء من مدرب منتخب مصر

وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني إجراء لاعبي الفراعنة الكبار مرانا خفيفا صباح غد السبت استعدادا لمواجهة منتخب مالاوي الثانية يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر الوطني الى مالاوي غدا السبت عقب الانتهاء من المران الخفيف عبر طائرة خاصة لمواجهة المنتخب المالاوي يوم الثلاثاء المقبل.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الرابعة

وتصدر منتخب مصر الوطني ترتيب المجموعة الرابعة بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط بعد الفوز على مالاوي بثنائية نظيفة.

وحصد منتخب مصر الوطني 6 نقاط من الفوز أمام غينيا بهدف نظيف والتغلب على مالاوي بهدفين دون رد.

وتجمد رصيد منتخب إثيوبيا عند 3 نقاط فيما ارتفع رصيد منتخب غينيا إلى 6 نقاط متساويا مع منتخب مصر الوطني وبفارق المواجهات المباشرة.

ملخص مواجهة منتخب مصر ومالاوي

نجح منتخب مصر خلال 20 دقيقة الأولى فى السيطرة على مجريات اللقاء وظهر بشكل قوى عبر الضغط المتقدم والتمريرات السريعة ومحاصرة المنافس فى وسط ملعبه.

استطاع محمد حمدى فى تشكيل خطورة على الخطوط الخلفية من خلال تمريراته داخل منطقة الجزاء وتألق صلاح وسجل من خلالها الهدف الأول.

زيزو وأحمد حجازي وتحركات الثنائى عمر مرموش ومحمد صلاح أزعجت دفاعات مالاوي وخلقت العديد من الفرص الحقيقية التى هددت مرمى حارس مالاوي.

فى الشوط الثانى هدأ عناصر منتخب مصر فى البداية لكنه عاد مجددا للهجوم ونجح عمر مرموش فى تسجيل الهدف الثاني من عمر اللقاء.

روى فيتوريا مدرب منتخب مصر أجرى العديد من التغييرات وإراحة بعض العناصر الأساسية مثل زيزو وعمر مرموش ومصطفى محمد وطارق حامد بنزول حمدى فتحى وكهربا وإمام عاشور وأحمد عبدالقادر.

بداية لقاء منتخب مصر ومالاوي

بدأ اللقاء باستحواذ منتخب مصر الوطني على الكرة ومرر عمر مرموش كرة وصلت إلى محمد حمدى وأرسلها عرضية تمر إلى خارج الملعب.

ومرر مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر فى الدقيقة الثالثة، كرة وصلت إلى محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ومررها عرضية يبعدها مدافع مالاوى إلى ضربة ركنية.

وأرسل محمود حمادة لاعب منتخب مصر فى الدقيقة الخامسة، كرة طولية فشل عمر مرموش فى اللحاق بها وتمر الى خارج الملعب.

وحصل زيزو نجم منتخب مصر على ركلة حرة فى الدقيقة السادسة بعدما تعرض الى عرقلة من جانب مالودى لاعب منتخب مالاوى أمام منطقة الجزاء وتصدت العارضة إلى رأسية محمد عبدالمنعم فى الدقيقة السابعة وتمنع فرصة هدف محقق لمنتخب مصر.

وأهدر منتخب مصر الوطني في الدقيقة الثامنة فرصة تسجيل هدف بعد إرتباك من جانب دفاعات مالاوى وسدد ثلاث لاعبين الفراعنة الكبار الكرة داخل منطقة الجزاء وتصطدم بأقدام مدافعي المنافس وتعود إلى منتصف الملعب.

هدف محمد صلاح فى شباك مالاوى

ومرر محمد حمدى فى الدقيقة 19 كرة داخل منطقة الجزاء سددها محمد صلاح فى شباك حارس مالاوي ليسجل الهدف الأول لمنتخب مصر الوطني.

وراوغ مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر فى الدقيقة 28 دفاعات مالاوي وسدد كرة قوية تصطدم بأقدام المدافعين إلا أن حكم الساحة احتسبها تسلل لتضيع فرصة هدف ثان.

وأهدر عمر مرموش نجم منتخب مصر فرصة هدف محقق في الدقيقة 32 عقب استلامه كرة أرسلها أحمد حجازى داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة تعلو العارضة.

ولم يظهر منتخب مالاوى سوى فى الدقائق الأخيرة وكاد يتسبب طارق حامد فى فرصة شكلت خطورة على مرمى محمد الشناوي وتسبب موبيانا فى إزعاج الخطوط الخلفية للفراعنة الكبار فى اللحظات الأخيرة من مجريات الشوط الأول.

ومرر محمد صلاح نجم منتخب مصر كرة ماكرة سددها عمر مرموش لـ تصطدم بأقدام مدافع مالاوي وتسكن الشباك.

الشوط الثاني من مواجهة منتخب مصر ومالاوي

شهدت مجريات الشوط الثاني هجوما من جانب منتخب مصر عبر النجم عمر مرموش الذي شن هجمات على الخطوط الدفاعية للمنافس.

وكاد عمر مرموش أن يهدد شباك حارس مالاوى بعد تلقيه تمريرة محمد هاني داخل منطقة الجزاء سددها مرموش برأسه ويمسكها حارس المنافس في الدقيقة 66.

وأشهر فى الدقيقة 67 حكم المباراة البطاقة الصفراء ضد طارق حامد لاعب منتخب مصر بعدما ارتكب خطأ ضد لاعب مالاوي ودفع فى نفس الوقت روى فيتوريا مدرب الفراعنة الكبار باللاعب إمام عاشور العريس العائد من إجازة زواج بدلا من محمود حمادة.

وسدد محمود حمادة لاعب منتخب مصر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة حارس مرمى مالاوي.

وأطلق ديفيد لاعب منتخب مالاوى كرة قوية فى الدقيقة 70 من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة محمد الشناوي حارس منتخب مصر.

ودفع البرتغالي فيتوريا بالثنائى حمدى فتحى وأحمد عبدالقادر بديلا عن عمر مرموش وطارق حامد فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وأضاع محمد صلاح فى الدقيقة 85 فرصة إضافة الهدف الثالث بعدما سدد الكرة برأسه الكرة داخل منطقة الجزاء يمسكها حارس مرمى مالاوى.

ودفع روى فيتوريا مدرب منتخب مصر بالثنائى مروان عطية ومحمود عبدالمنعم كهربا بدلا من زيزو وحصل فى اللحظات الأخيرة كهربا على إنذار.