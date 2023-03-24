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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفرعون يسجل حضوره.. محمد صلاح يتقدم لمنتخب مصر أمام مالاوي بتصفيات إفريقيا

مباراة منتخب مصر
مباراة منتخب مصر ومالاوي

أحرز محمد صلاح، هدف منتخب مصر الوطني الأول فى شباك مالاوي بالدقيقة 19 فى المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

بدأ اللقاء باستحواذ منتخب مصر الوطني على الكرة ومرر عمر مرموش كرة وصلت إلى محمد حمدى وارسلها عرضية تمر إلى خارج الملعب.

ومرر مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر فى الدقيقة الثالثة، كرة وصلت إلى محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ومررها عرضية ليبعدها مدافع مالاوى إلى ضربة ركنية.

وأرسل محمود حمادة لاعب منتخب مصر فى الدقيقة الخامسة، كرة طولية فشل عمر مرموش فى اللحاق بها وتمر الى خارج الملعب.

وحصل زيزو نجم منتخب مصر على ركلة حرة فى الدقيقة السادسة بعدما تعرض الى عرقلة من جانب مالودى لاعب منتخب مالاوى أمام منطقة الجزاء وتصدت العارضة إلى رأسية محمد عبدالمنعم فى الدقيقة السابعة وتمنع فرصة هدف محقق لمنتخب مصر.

وأهدر منتخب مصر الوطني في الدقيقة الثامنة فرصة تسجيل هدف بعد إرتباك من جانب دفاعات مالاوى وسدد ثلاث لاعبين الفراعنة الكبار الكرة داخل منطقة الجزاء وتصطدم بأقدام مدافعي المنافس وتعود إلى منتصف الملعب.

ومرر محمد حمدى فى الدقيقة 19 كرة داخل منطقة الجزاء سددها محمد صلاح فى شباك حارس مالاوي ليسجل الهدف الأول لمنتخب مصر الوطني.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـ منتخب مصر، تشكيل فريقه أمام مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

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وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد حجازي - محمد عبدالمنعم - محمد حمدي

خط الوسط: طارق حامد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد

وجاء بدلاء منتخب مصر كالتالي:
أحمد الشناوي - محمد صبحي - هشام صلاح - أحمد فتوح - إمام عاشور - علي جبر - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

منتخب مصر مالاوي كأس الأمم الافريقية مصطفي محمد محمد صلاح زيزو

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