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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح يقود تشكيل منتخب مصر أمام مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

صدى البلد

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل فريقه أمام مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد حجازي - محمد عبدالمنعم - محمد حمدي

خط الوسط: طارق حامد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد

وجاء بدلاء منتخب مصر كالتالي:
أحمد الشناوي - محمد صبحي - هشام صلاح - أحمد فتوح - إمام عاشور - علي جبر - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

منتخب مصر روي فيتوريا مالاوي كوت ديفوار تشكيل منتخب مصر

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