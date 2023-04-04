فيروزات نيكول سابا في أضخم سهرة رمضانية بحضور نجوم الفن والإعلام.. صور

شاركت النجمة اللبنانية نيكول سابا بتقدم عدد من الأغنيات للرائعة فيروز خلال إحدى السهرات الرمضانية التى ضمت عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير.

نيكول صعدت على خشبة المسرح بدعوة من فرقة الاخوان شحاده الذين حيث كانت ضمن المدعويين وخطفت الأنظار بوصلة "فيروزات" نالت إعجاب الجميع.

كان أبرز الحضور من نجوم الفن ليلى علوى، إلهام شاهين وخالد سليم وحرمه خيرية ،هانى رمزى ،المخرج طارق العريان والمنتج جمال العدل،ومى سليم وشقيقتها ميس حمدان ،أمير شاهين والمنتج كامل أبو على.

ومن الإعلاميين لميس الحديدي ، خالد صلاح وحرمه شريهان أبوالحسن ،نهال عهدى ،وبوسى شلبى واحمد مسعود وحرمه يمنى طولان .. وغيرهم ممن كان في استقبالهم باسل سماقية.



ومن مشاهير المجتمع وقيادات العمل المدني والتطوعي حضر احمد ابو هشيمة ، التربوية عواطف سراج الدين ، فايز اباظة والمحامي الدولى خالد ابو بكر .. وغيرهم.

أحيا الحفل الاخوان شحاده وشاركت نيكول سابا ببعض اغاني فيروز وتميز بآجواء الفخامة من حيث الديكورات ل كريس مجدى والتنظيم العالمي ل ياسر الحريري "أمازون انترتينمنتس وامتد حتى قرب مدفع الإمساك.



على جانت آخر انتهت نيكول سابا مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة أستعداد لطرحها فى موسم عيد الفطر القادم، وذلك ضمن مجموعة من الأغاني التى تستعد لطرحها خلال الفترة القادمة.



الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال، وقامت نيكول سابا بتسجيل الأغنية داخل إحدى استديوهات الصوت وبالتعاون مع ال dj العالمى ياسر الحريري.

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