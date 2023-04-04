عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فوز مدرسة موط بالمركز الأول بمسابقة المبدع الصغير بالوادي الجديد

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن فوز مدرسة موط الجديدة التابعة لإدارة الداخلة التعليمية، بالمركز الأول على مستوى المديرية بمسابقة المبدع الصغير، تحت شعار الراوى الصغير، والتى ستمثل قطاع تعليم المحافظة بتصفيات الجمهورية، وذلك عقب انتهاء إجراءات التقييم لأعمال المدارس الفائزة على مستوى الادارات التعليمية، بالتعاون مع توجيه عام رياض الأطفال بالمديرية واختيار الأفضل.

ووجه مدير التعليم بالمحافظة، الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل لتعاونهم الجاد والمثمر فى انجاحه، مهنئاً مدرسة موط الجديدة بإدارة الداخلة التعليمية وموجها بتقديم كافة سبل الدعم للمدرسة فى رحلة منافساتها على مستوى الجمهورية. 

محافظ الوادى الجديد يفوض رؤساء المراكز فى موافقات تخصيص الأراضي بالمزاد العلني

وفى سياق متصل انتهت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، من الاستعدادات لتنفيذ برنامج القوافل التعليمية بإدارة الداخلة التعليمية والمنفذ لدعم طلاب المحافظة وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة لتشجيعهم على الإستذكار الجيد وطرح الأفكار البناءة للوصول إلى النجاح التفوق.

 

الوادى الجديد التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم محافظ الوادي الجديد أطفال المدارس برنامج المناطق الأول استعدادات القوافل التعليمية مديرية التربية المركز الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا| نهائي مبكر للأهلي.. والتاريخ ينحاز للأحمر

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

استعدوا للعاصفة .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

رحيل 12 مدربا في الدوري الإنجليزي..ماذا قال يورجن كلوب عن إقالته ؟

فعل فاضح السبب.. سلمى الشيمي تنتظر عقوبة رادعة

مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي.. والصفقة ستكبد الأحمر مبلغ كبير

أحمد فتوح يرفض تمديد عقده مع النادي.. صدمة لجماهير الزمالك

قلق بالغ.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد تفجير سان بطرسبرج

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يتابع مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة

ترشيحاتنا

لتدعو لك الملائكة.. الإفتاء: احرص على هذا العمل قبل أو بعد الصلاة

مدرب غزل المحلة يعلن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلي غدا في الدوري

صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض المغرب 5 مليارات دولار

أوكرانيا.. سماع دوي انفجارات في سماء مدينة أوديسا

متى تاريخ ليلة القدر 2023؟.. الإفتاء تحددها باليوم والساعة والدقيقة فلا تفوتها

وزيرة الخزانة الأمريكية: حركة أوبك + «سيئة» بالنسبة لتوقعات النمو العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

إسعاد يونس تخطف الأنظار بأغنية البيانولا فى الحلقة الأخيرة من كامل العدد

الوداد والرجاء والترجي| من هو الفريق الأسهل أمام الأهلي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مكعب من الشيكولاتة الداكنة؟

فيديو

بعد ايجابية عينة شريف إكرامي.. تعرف على أشهر حالات تعاطي المنشطات بالملاعب/فيديوجراف

حقيقة خلاف درة مع وفاء عامر بسبب مسلسل محمد رمضان.. فيديو

الفنان شيكو يتعرض لحادث في فيلمه الجديد.. فيديو

تصريحات محمد لطفي : مقصرتش في حق هيثم زكي ..وأرفض التلامس ومشهدي مع هيفاء وهبي تمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ