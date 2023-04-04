فوز مدرسة موط بالمركز الأول بمسابقة المبدع الصغير بالوادي الجديد

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن فوز مدرسة موط الجديدة التابعة لإدارة الداخلة التعليمية، بالمركز الأول على مستوى المديرية بمسابقة المبدع الصغير، تحت شعار الراوى الصغير، والتى ستمثل قطاع تعليم المحافظة بتصفيات الجمهورية، وذلك عقب انتهاء إجراءات التقييم لأعمال المدارس الفائزة على مستوى الادارات التعليمية، بالتعاون مع توجيه عام رياض الأطفال بالمديرية واختيار الأفضل.

ووجه مدير التعليم بالمحافظة، الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل لتعاونهم الجاد والمثمر فى انجاحه، مهنئاً مدرسة موط الجديدة بإدارة الداخلة التعليمية وموجها بتقديم كافة سبل الدعم للمدرسة فى رحلة منافساتها على مستوى الجمهورية.

وفى سياق متصل انتهت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، من الاستعدادات لتنفيذ برنامج القوافل التعليمية بإدارة الداخلة التعليمية والمنفذ لدعم طلاب المحافظة وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة لتشجيعهم على الإستذكار الجيد وطرح الأفكار البناءة للوصول إلى النجاح التفوق.