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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قيمتها 213 مليون دولار| إياتا يتوقع خسائر لشركات الطيران بأفريقيا خلال 2023

قطاع الطيران
قطاع الطيران

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن تتكبد شركات الطيران في أفريقيا خسائر إضافية تصل إلى 213 مليون دولار خلال العام الجاري 2023، نتيجة لعدة عوامل.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( إياتا )، إن هناك عدة عوامل تسبب في هذه الخسائر، أبرزها هي حاجة القارة الافريقية إلى تطوير البنية التحتية في ظل تكاليف مرتفعة وتحديات تنظيمية، بالإضافة إلى الافتقار إلى شبكة نقل جوي قوية، والتوجه البطيء نحو اعتماد المعايير العالمية، ونقص اليد العاملة الخبيرة، وهذه كلها عوامل تؤثر على تجربة العملاء وكفاءة عمليات شركات الطيران الأفريقية واستدامتها.

وأوضح الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن خسائر شركات الطيران في أفريقيا، وصلت إلى 3.5 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2020-2022، نتيجة أزمة جائحة كورونا الوبائية والأحداث التي عاشها قطاع الطيران المدني عالميًا بسبب هذه الأزمة.

وأضاف: "أن أفريقيا تواصل مسيرة تعافيها من جائحة كوفيد-19، إذ إن الشحن الجوي تجاوز المستويات المسجلة في عام 2019 بنسبة 31.4%، كما أن قطاع السفر الجوي سجل 93% من مستويات عام 2019. 

ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( إياتا )، أن يتعافى قطاع النقل الجوي بالكامل في عام 2024، وتابع: "ونحن الآن في الوقت المناسب لإعادة البناء وخاصة بعد الصدمة المالية التي أصابت القطاع نتيجة الجائحة.

شركات الطيران الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا

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