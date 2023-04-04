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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هاتشينسون المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية: على ترامب الخروج من السباق

ترامب
ترامب

قال حاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون، وهو جمهوري يرشح نفسه لمنصب رئيس الولايات المتحدة، إنه لم يكن ليتابع قضية الأموال النقدية المرفوعة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه قال إن منافسه في عام 2024 يتحمل 'مسؤولية كبيرة' عن هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي. ويجب الخروج من السباق.

وفي مقابلة مع رويترز، وصف هاتشينسون التحقيق الجنائي في مانهاتن بشأن أموال الصمت التي دفعت لنجم إباحي عشية فوز ترامب في الانتخابات عام 2016 بأنه استخدام مضلل لتقدير الادعاء ضد رئيس سابق.

لكنه قال إن التحقيق الفيدرالي في الاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 والتحقيق في جورجيا في جهود ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020 استندوا إلى 'مزاعم خطيرة' وتستحق التدقيق الجنائي.

وقال هاتشينسون (72 عاما) 'قوض 6 يناير ديمقراطيتنا وانتقالنا للسلطة. إنه أمر غير مقبول والرئيس السابق ترامب يتحمل مسؤولية كبيرة.' 'ما حدث وأفعاله هناك يجب أن تنقصه أهليته لمنصب الرئيس'.

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وبرز هوتشينسون ، الذي كان حاكما لأركنساس من 2015 حتى أوائل هذا العام وأعلن ترشحه للرئاسة يوم الأحد ، عن منافسيه المحتملين الآخرين في 2024 الذين رفضوا انتقاد ترامب في أعقاب الاتهامات.

وقال: 'نحن بحاجة إلى زعيم في بلدنا يمكنه أن يخرج أفضل ما في أمريكا ولا يستهوي أسوأ غرائزنا'.

جاءت تصريحاته في نفس اليوم الذي سافر فيه ترامب إلى مدينة نيويورك لمواجهة اتهامات في تحقيق صمت بشأن الأموال. من المتوقع أن يدفع ترامب بأنه غير مذنب عندما يمثل أمام محكمة مانهاتن يوم الثلاثاء.

ترامب ، الذي يسعى لاستعادة الرئاسة في عام 2024 ، هو أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية.

قال هاتشينسون ، المدعي الفيدرالي السابق ، إنه لم يكن ليتابع قضية مانهاتن ، معتقدًا أنها تستند إلى 'نظرية قانونية فريدة' تنطبق على دفعة خضعت للتدقيق فقط بسبب قربها من حملة عام 2016.

وقال 'هذا ليس جيدا للولايات المتحدة الأمريكية'. 'الآن إذا ظهر غدًا بحقائق ضخمة لسنا على علم بها ، فسيغير ذلك السيناريو.'

يبدو أن لائحة الاتهام لم تضر بمكانة ترامب في السباق التمهيدي. أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز / إبسوس ، نُشر يوم الإثنين ، أن 48٪ من الناخبين الجمهوريين أرادوا أن يكون ترامب مرشحهم ، ارتفاعًا من 44٪ الشهر الماضي.

قدر هاتشينسون أن أقل من ثلث الناخبين الجمهوريين كانوا من أنصار ترامب المتشددين الذين 'يحبون روح دونالد ترامب وكيف يخلق الفوضى' ولن يفكروا في مرشح آخر في الانتخابات التمهيدية.

لكن هتشينسون يرى فرصة لمرشح دون الأمتعة القانونية لترامب. وقال إن لديه أيضًا بعض الاختلافات الأساسية في السياسة مع ترامب ، منتقدًا حزمة الإنفاق الكبيرة لترامب في أعقاب جائحة COVID-19 وموقفه 'الانعزالي' بشأن مسائل السياسة الخارجية مثل تايوان وأوكرانيا.

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