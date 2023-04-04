اعتقالات واقتحامات.. اندلاع مواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين في جنين ورام الله

أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، اليوم الثلاثاء، بإصابة 3 مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر نعمة، بينما اعتقل اثنان آخران في بيت لقيا غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي كفر نعمة، وبيت لقيا، فجر اليوم، وبلغ عن 3 إصابات برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في كفر نعمة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد بدر، ومحمد أبو سراج، من بيت لقيا.

واعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من مخيم جنين، وبلدة برقين، واقتحمت قرى وعدة بلدات في جنين فجر اليوم.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين مجاهد العامودي من برقين على حاجز الجلمة، والشاب محمد الخالدي من مخيم جنين، أثناء مروره على حاجز زعترة مساء أمس، الاثنين.

واقتحمت قوات الأحتلال قرية عانين غرب جنين وداهمت منزل الأسير المحرر يوسف شعبان ياسين، كما اقتحمت قرى رمانة، وتعنك، والطيبة، وبلدة جبع ومدخل بلدة يعبد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.