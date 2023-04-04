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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص انتحل صفة ضابط لسرقة أموال أجنبي بالقاهرة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

ضبط رجال أمن القاهرة أحد الأشخاص لقيامه بسرقة أجنبي بأسلوب إنتحال الصفة بقصر النيل وتولت النيابة التحقيق .

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد علي تكثيف تواجد رجال المباحث لضبط كل ما يخل بالأمن العام .

وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تلاحظ لهم حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، وقائد سيارة مستأجرة "يحمل ذات الجنسية وبحوزته كارنيه ضابط منسوب صدوره لسفارة ذات الدولة" .

وبسؤال الأول أقر بأنه حال سيره بمحل البلاغ فوجئ بقيام الثانى بإستيقافه وإبلاغه بأنه ضابط بدولتهما وطلب منه الإطلاع على إقامته بالبلاد والإستيلاء منه على مبلغ مالى .

وبمواجهة الثانى إعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام الكارنيه المضبوط بحوزته "مزور" فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

امن القاهرة مديرية امن القاهرة مباحث القاهرة سرقة اموال سرقة قصر النيل

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