ضبط شخص انتحل صفة ضابط لسرقة أموال أجنبي بالقاهرة

ضبط رجال أمن القاهرة أحد الأشخاص لقيامه بسرقة أجنبي بأسلوب إنتحال الصفة بقصر النيل وتولت النيابة التحقيق .

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد علي تكثيف تواجد رجال المباحث لضبط كل ما يخل بالأمن العام .

وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تلاحظ لهم حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، وقائد سيارة مستأجرة "يحمل ذات الجنسية وبحوزته كارنيه ضابط منسوب صدوره لسفارة ذات الدولة" .

وبسؤال الأول أقر بأنه حال سيره بمحل البلاغ فوجئ بقيام الثانى بإستيقافه وإبلاغه بأنه ضابط بدولتهما وطلب منه الإطلاع على إقامته بالبلاد والإستيلاء منه على مبلغ مالى .

وبمواجهة الثانى إعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام الكارنيه المضبوط بحوزته "مزور" فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .