أول تعليق من رئيس فنلندا بعد الانضمام رسميا إلى حلف الناتو

عقد أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، مؤتمر صحفي مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو بعد انضمام فنلندا رسميا إلى الناتو لتصبح العضو الـ 31.

وخلال المؤتمر، قال الرئيس الفنلندي: "هذا يوم عظيم لفنلندا ويوم مهم بالنسبة للناتو"، لافتا إلى أن مساهمتنا الأساسية في منظومة الدفاع والردع داخل الناتو تتمثل في الحفاظ على الأمن الداخلي والدفاع عن أراضينا.

وأضاف نينيستو، أن فنلندا ستلعب دورا مهما لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الناتو، مشيرا إلى أن عضوية الناتولا تستهدف أحدا ونحن نسعى دائما لحل النزاعات بالطرق السلمية.

وأوضح أن روسيا حاولت الإملاء علينا ما يجب أن نفعله وهذا ما لم نقبله، لافتا إلى أننا لن نسمح لأحد أن يملي علينا ما يجب أن نفعله.

وأكد الرئيس الفنلندي، أن الشعب في فنلندا يشعر بمزيد من الأمن بعد الانضمام إلى حلف الناتو.

كما أشار الرئيس الفنلندي: "نحن والسويد شركاء مع الناتو منذ أكثر من 10 سنوات"، مضيفا: "نتطلع إلى انضمام السويد للحلف ونحن على اتصال معهم لأجل ذلك".