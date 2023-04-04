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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

2 مليون دولار.. محكمة الاستئناف تنصف عبدالله السعيد ضد الأهلي.. تفاصيل

صدى البلد

أصدرت محكمه الاستئناف حكم ببطلان قرار مركز التسويه والتحكيم الصادر بشأن عبدالله السعيد نجم بيراميدز لصالح الأهلي 

 

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" عاجل.. محكمة الاستئناف تقضي ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الصادر ضد عبدالله السعيد في الدعوى المرفوعة ضده من قبل الأهلي وإلغاء حكم إلزامه بدفع 2 مليون دولار"

 

وكان الأهلي تأهل لربع نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز أمام الهلال السوداني في إطار منافسات الجوله الاخيره من دور المجموعات علي ملعب استاد القاهرة 

الأهلى بيراميدز الهلال السوداني أحمد حسن عبدالله السعيد نهائى دورى أبطال إفريقيا

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