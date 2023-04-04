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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من كلوب ضد محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ضد تشيلسي

محمد صلاح
محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، قرر إبعاد محمد صلاح، عن تشكيل فريقه أمام تشيلسي، في الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول ضد تشيلسي، اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة “ تيليجراف” البريطانية، فإن كلوب، قرر عدم وضع محمد صلاح في التشكيل الأساسي لـ ليفربول، الليلة، بجانب الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، وإجلاسهم على مقاعد البدلاء.

ويأتي ذلك بعد هزيمة ليفربول أمام مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في الدوري الإنجليزي، مطلع هذا الأسبوع.

وشارك صلاح في مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي، لكن تم استبداله في الشوط الثاني، حيث كان يخوض المباراة وهو صائم، إضافة لتسجيله هدف فريقه الوحيد.

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