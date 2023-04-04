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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| ماذا حدث لمراهق أدمن السجائر الالكترونية ؟

شاهد| ماذا حدث لمراهق
شاهد| ماذا حدث لمراهق أدمن السجائر الالكترونية

يدعي مراهق مدمن على السجائر الإلكترونية أن عادته قد أضرت برئتيه وتسببت في انهيارهما أربع مرات. 

وبحسب صحيفة “ديلي ميل"، بدأ درافن هاتفيلد ، من هارتس ، فيرجينيا الغربية ، التدخين الإلكتروني - الفيبينج - عندما كان في الثالثة عشرة من عمره فقط لأنه اعتقد أنه كان "اتجاهًا أنيقًا".

وأوضح درافن البالغ من العمر  في التاسعة عشرة الآن ، إنه في البداية دخن السجائر الإلكترونية فقط في عطلات نهاية الأسبوع قبل أن تتطور عادته إلى "كل يوم ، طوال الوقت.

لم يكن الأمر كذلك حتى نقل المستشفى بسبب انهيار الرئة أربع مرات في أربعة أشهر حتى ربط مخاوفه الصحية حول تدخينه للسجائر الالكترونية. 

وقال له أطباء المستشفى بإن رئتيه بدتا وكأنه يدخن ثلاث علب سجائر يوميًا لمدة 30 عامًا على الأقل، بفضل تدخينه السجائر الالكترونية.

كادت تقتله

عندما كان درافن  يبلغ من العمر 17 عامًا ، هرع إلى المستشفى بعد أن عانى فجأة من ألم شديد في الصدر وتشنجات أسفل جانبه الأيسر.

أخبره الأطباء أنه يعاني من استرواح الصدر العفوي - وهو ظهور مفاجئ في الرئة المنهارة.

تشمل الأعراض ألمًا حادًا في الصدر يزداد سوءًا بسبب التنفس العميق أو السعال وسرعة دقات القلب والإرهاق.

أمضى  درافن الأسبوع التالي في المستشفى المتصل بأنبوب صدري ، يتم إدخاله بين الضلوع للسماح للرئة بالتوسع بالكامل.

وبعد هذه التجربة المؤلمة  قال درافن انه لن يدخن السجائر الالكترونية نهائياً  لانها  تسبب في الضرر مدمر على صحة الانسان، كما حدث معه

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