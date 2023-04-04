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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: قضايا المرأة والمجتمع تحتل الاهتمام الأكبر في دراما رمضان هذا العام

النائبة نيفين الكاتب
النائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب

قالت النائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، تناقش المسلسلات المنافسة في سباق دراما رمضان هذا العام 2023، العديد من القضايا الاجتماعية خاصة المرتبطة بالمرأة، وحقوقها، من تمكين وميراث وعمل وزواج وغيرها حيث تنوعت الصورة المقدمة للمرأة في الدراما الرمضانية هذا العام ما بين السلب والإيجاب، ويتضح تزايد نسب الصور الإيجابية للمرأة عن الصور السلبية في الأعوام الأخيرة للدراما الرمضانية ويدل ذلك على الاهتمام بإبراز دور المرأة في بناء الأسرة المصرية والمجتمع ككل، كما يعد التزامًا إلى حد كبير بالكود الأخلاقي لمعالجة قضايا المرأة في وسائل الإعلام.

 

وأشارت النائبة نيفين الكاتب، كان للدراما المصرية نصيب الأسد، إذ يتنافس أكثر من مسلسل على إبراز قضايا المرأة بقوالب درامية مختلفة، منها ما يتناول الصراعات التي تتعرض لها المرأة مع أهل الزوج بعد وفاته، وأخرى تتناول العنف ضد المرأة الذي يهدم العلاقة الزوجية، إضافة إلى الأعمال التي تسلط الضوء على كفاح المرأة.

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وأكدت النائبة نيفين الكاتب، أن المسلسلات تضمنت العديد من الرسائل المهمة عن المرأة من بينها أهمية " تمكين المرأة ومشاركتها مع الزوج فى الأعباء والمسئوليات المالية والاجتماعية، واهتمام المرأة بأسرتها وقضايا تربية الأبناء، دور المرأة فى تنمية الأسرة، القوة والصلابة واقتحام مجالات العمل غير التقليدية، وضرورة مساندة المرأة اجتماعيا وقانونيا، الحماية الاجتماعية للمرأة.

 

وطالبت النائبة نيفين الكاتب، بمزيد من الاهتمام بقضايا المرأة، إذ ليس من المنطقي أن تبقى صورة المرأة في الأعمال الفنية تقليدية وغير مواكبة لِما حصلت عليه المرأة في السنوات الأخيرة من حقوق وما حققته من إنجازات في مختلف المجالات، مشيرة أن المسؤولية تقع في الدرجة الأولى على المؤلفين الذين من واجبهم أن يتصدوا لكتابة موضوعات تهتم أكثر  مناقشة لقضايا المرأة، وطالبت بصنع المزيد من المسلسلات التي تهتم بالمرأة.

المراة قضايا المرأة حزب مستقبل وطن البحيرة الدراما الرمضانية المسلسلات

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