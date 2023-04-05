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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الشباب المصري" يكرم "ليلى طه" رائدة العمل العام ضمن الأمهات المثاليات بالفيوم

أثناء تكريم ليلى
أثناء تكريم ليلى طه

 

كرم مجلس الشباب المصري "عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي"، بالتعاون مع مؤسسة ايجي جيت لريادة الأعمال ودعم المرأة، ليلي طه قاسم، مقررة المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وذلك ضمن حفل تكريم الأمهات المثاليات بالمجتمع المدني المصري، وذلك تقديراً لجهودهم وكونهم نموذج يحتذى به للمرأة المصرية.

حضر حفل التكريم السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأوضحت ليلي طه قاسم، أن التكريم أسعدها كثيرا وهو تقدير لجهودها في العمل العام للمرأة كمقررة للمجلس القومي طوال أكثر من 30 عاماً لمساعدة المرأة والأمهات المصريات وتقديم كل سبل الدعم لهم.


وأشارت أن مثل هذا التكريم يكون ملهم ومشجعاً للامهات والسيدات المصريات ليكونوا رائدات في المجتمع المدني وفي نفس الوقت استطاعوا أن ينجحوا في تربية أبناء وبنات يفتخر بيهم المجتمع.

ومن جانبها أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أننا نجتمع اليوم لتكريم الأم المثالية، الأم هي رمز للعطاء والوفاء، كما أن الأم لها فضل عظيم، فهي نصف المجتمع وعماد الأسرة الناجحة وأساسها فهي تربى وتهتم وترعى أبنائها وتسهر على راحتهم.

وأشارت خطاب، إلي أن المرأة المصرية تفخر الأن أمام العالم بما تحقق لها من إنجازات على أرض الواقع،  كما أن مصر حققت تقدما ملموسا في مؤشرات الاستراتيجية المصرية لتمكين المرأة 2030، حيث أصبحت تتقلد جميع المناصب القيادية والتنفيذية في الدولة.

وأوضح الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني المصري مليئ بقصص وحكايات بطلات من الأمهات أصحاب الدور الكبير في ملفات التنمية، وأمهات استطاعوا أن ينجحوا في حياتهم العملية ويكونوا 

وأضاف ممدوح، أن هذه الاحتفالية هدفها تكريم الأمهات المثاليات الذين استطاعتوا أن يقودوا أن ويبنوا الجسور وأن يدافعوا عن قضایاھم ، وأن يكونوا في الصفوف الأمامية لنهضة هذا البلد.

 

 

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الفيوم اخبار الفيوم العمل العام الأمهات المثاليات المجتمع المددنى

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