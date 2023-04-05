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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرقة السباعية للإنشاد الديني تواصل تقديم عروض ليالي رمضان الثقافية بالوادي الجديد

جانب من الانشاد
جانب من الانشاد

قدمت فرقة السباعية للإنشاد الديني عرضها الفني على مسرح سينما هيبس بالوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية، وتضمن مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية، ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة في ضوء برنامج فعاليات وزارة الثقافة المركزي بالمحافظات، تحت إشراف فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، وإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

كما واصل مقهى طه حسين الثقافي فعالياته الثقافية ببرنامج عطر الاحباب الذي احتفى بالشاعر "مشهور فواز"، حيث تحدث الشاعر أوفى عبدالله الأنور عن نشأته وعائلته، كما تحدث عن قصائدة وكتبه وعن رهان النقاد على موهبته، وتحدث عن حياته العائلية وحنان والدته لمرضه بالقلب، وتحدث عن حياته العلمية ودواوينه الشعرية التسعة، وأيضا تحدث عن كتاباته النقدية لأعماله، الى جانب تنفيذ أمسية شعرية لشعراء من إقليم وسط الصعيد الثقافي للشعراء احمد الشافعي، ياسر خليل، محمد عبد الحميد مسعود، صهيب شعبان، سفيان صلاح، رشاد كرار، ناصر دمرادش.

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كما استأنف فرع ثقافة الوادي الجديد، مشروع "ابدأ حلمك" المسرحي فعالياته، حيث بدأت مع المخرج مناضل عنتر والتدريب على التعبير الحركى والرقص المسرحي، والمخرج أحمد السيد والتدريب على فنون التمثيل المختلفة، وتخلل التدريب كلمة للفنان أحمد طه المشرف على المشروع تطرق خلالها للحديث عن أدوات الممثل والتعريف بها، ومناقشة فنية عامة مع المتدربين.

 

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