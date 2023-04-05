كلمة السر الزواج.. سوهاج تشتعل بعد مصرع ربتي منزل بالسُم

شهدت محافظة سوهاج خلال 48 ساعة، واقعتي إقدام زوجتين في العشرينات من العُمر، على إنهاء عمرهما بالسُم؛ للتخلص من حياتهما المريرة، وإنهاء المشكلات الزوجية والعائلية التي سيطرت على حياتهما في الفترة الأخيرة؛ ما تسبب لهما في الإصابة بـ أزمة نفسية حادة.

نتج عنها الإقدام على إنهاء الحياة بسُبل أليمة، ومُفارقتهما الحياة تاركينَ بصمة آلامهما ومشقاتهما، بكل زاوية عاشا فيها، ليشهد مركزا البلينا وسوهاج، واقعتي إنهاء ربتي منزل في العشرينات من العُمر؛ بسبب مرورهما بأزمة نفسية حادة نتيجة تعرضهما للضغط النفسي الشديد؛ بسبب المشكلات الزوجية والعائلية.

تفاصيل أليمة ومواجهات مؤلمة ومواقف صعبة وضغوطات متفاقمة، عاشاها الفتاتين اللتان لم يُكملا عقدهما الثالث من العُمر، ولم يعيشا من الحياة الزوجية سوى سنوات قليلة؛ نتج عنها إقدامهما على الموت، ويرصد لكم موقع صدى البلد في سطوره التالية أهم المعلومات عن الواقعتين.

الواقعة الأولى

أنهت ربة منزل في بداية العقد الثالث من العُمر، حياتها من خلال تناولها سُم فئران؛ إثر مرورها بأزمة نفسية حادة؛ بسبب الخلافات العائلية التي تعيشها في الفترة الأخيرة من عُمرها، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعوة (أسماء خ ف- 23 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز)، مصابة بحالة إعياء، إدعاء تناول مادة سامة، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

وأفاد كلًا من:" زوجها محمود ح م- 21 سنة- عامل بأجر- ويقيم بذات الناحية، ووالدتها بخيته س م- 42 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز"، قررا تناول المذكورة مادة سامة عبارة عن سُم فئران بالمنزل؛ ما أدى لإصابتها التي أودت بحياتها؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة؛ بسبب خلافات عائلية، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

حُرر. المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الواقعة الثانية

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان ربة منزل في نهاية العقد الثالث من العُمر، كانت قد أنهت حياتها بمادة سامة؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب وجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها الثلاثيني، دائرة مركز شرطة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي مفادها وصول المدعوة (إبتسام م م ح- 28 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز)، مصابة بحالة إعياء، إدعاء تناول مادة سامة، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لها.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال كلًا من:" زوجها محمد ض ص م- 33 سنة- عامل، ووالدتها زوبه ع ع- 53 سنة- ربة منزل- ويقيمان بذات الناحية"، قررا بأن المذكورة تُقيم طرف والدتها؛ بسبب خلافات زوجية وتناولت مادة سامة؛ ما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.