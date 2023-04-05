تباين أسعار السلع اليوم.. الدواجن بـ 70 جنيها والبلطي بـ 64 والطماطم بـ 5.5 واللحوم تبدأ بـ 145

تباينت أسعار السلع اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023، اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الكريم.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار السلع اليوم ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا، وأسعار صرف العملات مقابل الجنيه.

أسعار الأسماك اليوم

سعر البلطي 1 اليوم تراوح بين 64 و 68 جنيها

سعر السمك البلطي ٢ اليوم تراوح بين 59 و 53 جنيها

سعر السمك المكرونة الخليجي اليوم تراوح بين 50 و68 جنيها

سعر السمك المكرونة السويسي اليوم تراوح بين 60 و110 جنيهات

سعر السمك البوري ١ تراوح بين 75 و89 جنيها

سعر السمك البوري ٢ تراوح بين 42 و62 جنيها

سعر السمك الموسى تراوح بين 170 و 270 جنيها

سعر السمك المرجان ١ تراوح بين 48 و 68 جنيها

سعر السمك المرجان ٢ تراوح بين 34 و 44 جنيها

سعر الجمبري الجامبو تراوح بين 380 و460 جنيها

سعر الجمبري ١ تراوح بين 280 و 360 جنيها

سعر الجمبري ٣ تراوح بين 60 و160 جنيها

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

سعر الطماطم اليوم تراوح بين 4 و5.5 جنيه

سعر البطاطس اليوم تراوح بين 4 و 5.5 جنيه

سعر البصل اليوم تراوح بين 9 و15 جنيها

سعر الكوسة اليوم تراوح بين 3و7 جنيهات

سعر الفاصوليا اليوم تراوح بين 7و17 جنيها

سعر الباذنجان البلدي تراوح بين 7و10 جنيهات

سعر الملوخية تراوح بين 11و15 جنيها

سعر الخيار البلدي تراوح بين 5و8 جنيهات

أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 230 - 260 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 250 و300 جنيهًا وفقا للقطعية.

ووفرت معارض “أهلاً رمضان” كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلي واللحم المفروم والكفتة بأسعار مخفضة بطبق وزنه 500 جرام بسعر 60 جنيهًا.

سعر الكيلو للحوم الطازجة السوداني 160 جنيهًا

سعر اللحوم التشادية 145 جنيها للكيلو

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 70 في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 77و80 جنيها للكيلو

ووصل سعر الدواجن اليوم “الأمهات” إلى 59 جنيها للكيلو، لتصل إلى المستهلك بنحو 69 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر أوراك الدواجن بين 78و82 جنيها للكيلو .

سعر البيض اليوم

وصل سعر البيض الأبيض اليوم إلى 95 جنيها للكيلو ليصل إلى المستهلك متراوح بين 112و115 للطبق.

سعر البيض البلدي اليوم سجل 104 في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 125و130 للطبق

سجل سعر البيض الأحمر اليوم 97 جنيها للكيلو ليصل إلى المستهلك متراوح بين 115و120 للطبق.

سعر الكتكوت اليوم

استقر سعر الكتكوت اليوم الأربعاء متراوحا بين 8و10 جنيهات للكيلو .