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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مجنون ومسخرة.. تعليق ناري من حلا شيحة على برنامج رامز جلال

حلا شيحة
حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بشأن برنامج رامز جلال الذى يعرض فى رمضان ويحمل اسم “رامز نيفر اند”. 

وقالت حلا شيحة عن رامز جلال : "مجنون ومسخرة". 

حلا شيحة

حلا شيحة ورامز جلال

علقت الفنانة حلا شيحة، علي حلقة الفنانة نهال عنبر وابنها حسام الحسيني في مقلب “رامز نيفير اند”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت حلا شيحة فيديو لها أثناء مشاهدة الحلقة، وتحدثت ضاحكة: “ضربوه مش معقول مسخرة يا رامز، حرام عليك يا رامز”.

وحلت الفنانة نهال عنبر ونجلها الفنان حسام الحسيني، ضيوفا على برنامج رامز نيفر إند، أول أمس الإثنين.

ودخلت الفنانة نهال عنبر، ونجلها الفنان حسام الحسيني في حالة رعب، وسارعا بالهروب فور رؤيتهما ثور برنامج “رامز نيفر اند”.

واستغل الفنان رامز جلال، انشغال حسام الحسيني، نجل الفنانة نهال عنبر في هجوم الثور على المطعم، للسخرية منه من خلال إلقاء التورتة في وجهه، خلال تواجدهما ضيوفا في حلقة برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

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أمى لأ .. ضرب ابن نهال عنبر لـ رامز جلال

قامت الفنانة نهال عنبر، والفنان حسام الحسيني، بالإعتداء بالضرب على رامز جلال بعد كشف مقلب برنامج “رامز نيفر اند”، ليقول حسام الحسيني “أمي لا يا رامز”.

الفنان رامز جلال الفنانة حلا شيحة حلا شيحة برنامج رامز نيفر إند برنامج “رامز نيفر إند” رامز نيفر اند

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