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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماذا قالت هالة صدقي عن محمد رمضان بعد مشاركتها في جعفر العمدة

هالة صدقى
هالة صدقى

كشفت الفنانة هالة صدقى عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التى تلقتها عن دورها فى مسلسل "جعفر العمدة" الذى يعرض حاليا فى رمضان.

 

وقالت هالة صدقى: كنت أبحث عن العمل مع المخرج محمد سامى لأنه من المخرجين الذين يمتلكون قدرات فنية كبيرة فقد تعاونت مع مخرجين عظام وأرى أن محمد سامى واحد منهم.

 

أما عن تعاونها مع محمد رمضان قالت هالة صدقى: محمد رمضان من الممثلين الجيدين وفى هذا العمل "جعفر العمدة" خلق بيننا حالة من الكيمياء والتى تظهر على الشاشة مع كل مشهد وأعد الجمهور أنه يرى العديد من المفاجأت فى الحلقات المقبلة والمشاهد المميزة التى تجمعنا برمضان.

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أحداث مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

 

أبطال مسلسل جعفر العمدة

والمسلسل يقوم ببطولته كل من محمد رمضان وهالة صدقى وإيمان العاصي ومى كساب وزينة ومنة فضالى وتأليف وإخراج محمد سامى.

محمد رمضان هالة صدقي الفنانة هالة صدقي منة فضالي مي كساب مسلسل جعفر العمدة جعفر العمدة

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