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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد مقلب رامز جلال.. أحمد مكى وشيماء سيف ومى كساب يسخرون من ياسمين عز

ياسمين عز
ياسمين عز

تصدرت الإعلامية ياسمين عز تريند جوجل بعد حلقتها امس مع الفنان رامز جلال فى برنامج “رامز نيفر إند” والذى يعرض فى رمضان. 

ولم تكن ياسمين عز وآرائها مادة خصبة فقط لبرنامج رامز جلال إذ استغلها أيضا بعض الأعمال التليفزيونية المعروضة حاليا للسخرية منها ولعل من أبرز هذه الأعمال مسلسل “الكبير اوى 7” ومسلسل “1000 حمد لله على السلامة" وهو ما نرصده فى التقرير التالى. 

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أحمد مكى يسخر من الصوت الشتوى والصيفى 

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل “الكبير أوى 7” سخرية أحمد مكى من ياسمين عز وتحديدا من عبارة “الصوت الصيفى والصوت الشتوى” والتى كانت حديث السوشيال ميديا بعد اطلاق هذه العبارة فى برنامجها “كلام الناس". 

وكان المشهد الذى جمع بين “الكبير" و"مربوحة" عبارة عن حلم الكبير الجميل بالنسبة له بالزواج من الفنانة الاستعراضية لورديانا وسط صدمة ودهشة مربوحة، يستيقظ على صوت مربوحة العالي وصوت مكنستها المزعج للغاية، ويحدثها عن أمنيته بالاستيقاظ على صوت البلابل لتصيح في وجهه قائلة : طيب شوف مين اللي هيستحملك أنتا وولادك.

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لينزعج الكبير من صوتها ويخبرها قائلا : صوتك صيفى، عايز أسمع صوت شتوى، وهى الجملة الشهيرة التى قالتها ياسمين عز فى إحدى حلقات برنامجها وأصبحت تريند من وقتها وحتى الآن.

شيماء سيف ومى كساب يسخران من ياسمين عز 

أما فى الحلقة الثالثة من مسلسل “1000 حمد لله بالسلامة” سخر كل من شيماء سيف ومى كساب من ياسمين عز وذلك أثناء مشهد لهما وهما تشاهدان إحدى حلقات برنامج ياسمين عز “كلام الناس” وتتحدث عن كيفية الاهتمام بالرجل والنداء له حيث شهدت أحداث الحلقة الثالتة سخرية فوقية وشوقية "شيماء سيف ومى كساب" من المذيعة ياسمين عز حيث قالت شيماء سيف “دى عايزة تفقع مرارتى” ومى كساب رتد عليها بتقول حاجات غريبة وواقفة جنب الرجالة.    

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