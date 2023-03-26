نشرة المرأة.. باروكة ياسمين عز تطير بالهواء في برنامج رامز نيفر إيند.. كيف تتعافى من العلاقة المؤذية عاطفيا؟

نشر موقع صدى البلد، الإخباري عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يشعر الكثير من السيدات خلال نهار رمضان بشحوب البشرة نتيجة للصيام فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استعمال ماسك طبيعي يعيد للبشرة نضارتها.

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن ماسك طبيعي للبشرة.

لا أحد يدخل في علاقة يفكر في التعرض للإيذاء على يد شخص يحبه ولكن لسوء الحظ ، من الصعب قراءة عقول الآخرين والتنبؤ بسلوكهم أو فهم كيف سيتصرف المرء، يمكن أن تكون الإساءة بأي شكل من الأشكال معقدة، وتكون سرية للغاية ودقيقة في بعض الأحيان بحيث يصعب تحديدها خاضة الإساءة العاطفية لأنه لا يوجد أي أثر ملموس مثل الإساءة الجسدية .

سؤال يحير الكثير هنتسحر إيه اليوم؟، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان.

ونقدم لكم اليوم: أصابع البطاطس بالبيض فطيرة الطاسة السريعة فى 10 دقائق فقط بدون خميرة.

طريقة عمل أصابع البطاطس

تصدرت المذيعة ياسمين عز ترند السوشيال ميديا بعد ظهورها في حلقة اليوم ببرنامج رامز نيفر ايند

وكانت أثارت ياسمين عز الجدل بسبب تصريحاتها عن الصوت الشتوي والصوت الصيفي وعن عمليات التجميل، وقالت “أنا بيضا من عند الله ماليش في عمليات التجميل”.