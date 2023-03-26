ماسك يعيد للبشرة نضارتها خلال شهر رمضان

يشعر الكثير من السيدات خلال نهار رمضان بشحوب البشرة نتيجة للصيام فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استعمال ماسك طبيعي يعيد للبشرة نضارتها.

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن ماسك طبيعي للبشرة.



المقادير لعمل ماسك



-1 معلقة عسل نحل

-1صفار بيضة

-1\2 معلقة صغيرة من عصير الليمون

-1 معلقة كبيرة من الحليب الدافئ

الطريقة لعمل ماسك



تمزج هذه المكونات جيدا ويدهن بها الوجه والعنق ويترك القناع لنحو 25 دقيقة ثم غسل الوجه بماء دافئ وعدة مرات.

غسل الوجه بماء دافئ وعدة مرات.

يمكن استعمال هذا الماسك أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا، كما يمكنك تجربة هذه المكونات لاختبار الحساسية على جزء بسيط.