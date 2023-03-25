يمنع التجاعيد.. طريقة عمل واستعمال ماسك اليقطين والزبادي لتفتيح البشرة

يستخدم اليقطين في العديد من الاستخدامات ، من المشروبات إلى الحلويات والديكور، بالإضافة إلى كونه عنصرًا غذائيًا صحيًا ، يمكن أيضًا استخدام اليقطين في روتين العناية بالبشرة.

يحتوي اليقطين على أحماض ألفا هيدروكسي (على غرار حمض الجليكوليك وحمض اللاكتيك) ، وهي أحماض فواكه تقضي على خلايا الجلد الميتة وتزيد من معدل دوران الخلايا وتحافظ على نضارة البشرة وإشراقها .

علاوة على ذلك ، يحتوي اليقطين على بيتا كاروتين ، وهو أحد مشتقات فيتامين أ الذي يمكن أن يقلل التجاعيد ويساعد على تهدئة البقع البنية ويعكس الضرر الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن فوائد اليقطين الجمالية فيما يلي بعض الفوائد الجمالية المحتملة لليقطين: له خصائص مضادة للشيخوخة بسبب فيتامين ج وبيتا كاروتين يقوي بشرة البشرة يرطب البشرة اليقطين للعناية بالبشرة

مكونات ماسك اليقطين للبشرة

1. قناع الوجه اليقطين للحصول على بشرة مشرقة مكونات

2 ملعقة كبيرة هريس اليقطين أو 1 يقطين صغير

1/2 ملعقة صغيرة عسل عضوي

1/2 ملعقة صغيرة حليب

كيفية استخدام اليقطين فى البشرة

نظف البشرة.

في وعاء ، اخلطي هريس اليقطين والعسل العضوي والحليب النباتي

- قم بإزالة البذور من اليقطين الطازج قبل الخلط.

يمكنك وضع القناع باستخدام أصابعك النظيفة أو فرشاة.

اتركي القناع يجف لمدة 15 إلى 30 دقيقة.

بعد ذلك ، اشطفي القناع بالماء الدافئ وضعي السيروم والمرطب.

فرك اليقطين

مكونات كوب يقطين مهروس

نصف كوب سكر بني عضوي

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

طريقة استخدام اليقطين فى البشرة

في محضر الطعام ، اهرس اليقطين.

إضافة باقي المكونات وتخلط جيدا.

أثناء الاستحمام أو حوض الاستحمام ، ضعي المقشر على البشرة الجافة وافركيها برفق لتقشير خلايا الجلد الميتة.

بعد ذلك ، استحم واشطف أي مقشر متبقي.

3. طريقة استعمال ماسك اليقطين والزبادي

المكونات

الزبادي

مكعبات اليقطين

العسل (اختياري)

طريقة عمل ماسك اليقطين والزبادي

اهرسي بضع مكعبات من اليقطين ، ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

أضف 1 ملعقة كبيرة من العسل إذا رغبت في ذلك.

يُمزج جيداً ، يوضع على الوجه ويُشطف بعد نصف ساعة.