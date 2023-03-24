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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير مكلفة.. طرق فعالة وسريعة لترطيب البشرة في الصيام

البشرة
البشرة

خلال شهر رمضان المبارك ، تميل بشرتنا إلى الجفاف أسرع من المعتاد، يمكن أن يسبب الصيام في الصيف جفاف الجلد وقلة رطوبته.

لهذا السبب قمنا بإعداد أهم النصائح وحيل سهلة للحفاظ على بشرتك صحية وسعيدة طوال شهر رمضان بأكمله.

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نصائح لترطيب البشرة خلال الصيام

اشرب خلال شهر رمضان المبارك ، تميل بشرتنا إلى الجفاف أسرع من المعتاد، يمكن أن يسبب الصيام في الصيف جفاف الجلد وقلة رطوبته من الماء
الكثير من الماء بين الإفطار والسحور وحاول تجنب أي عصائر ومشروبات غازية وقهوة.

من المعروف أن الكافيين يسبب الجفاف الشديد ويجب تجنبه خلال شهر رمضان.

حاول أن تشرب ماء الديتوكس المنقوع بالخيار والنعناع والليمون. سيؤدي ذلك إلى ترطيب البشرة فورًا بالفيتامينات القوية - ستحصل على فيتامينات B1 و B2 و B3 و B5 و B6 وحمض الفوليك وفيتامين C والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك.

العناية بالبشرة

ترطيب البشرة في رمضان مهم للغاية، يفقد الجلد الرطوبة بسبب قلة الترطيب أثناء الصيام.

حاولي التقشير والترطيب بانتظام، لا تنس الاهتمام بالعيون أيضًا حيث قد تظهر الهالات السوداء بسهولة خلال الشهر بسبب التغيرات في أنماط نومك.

اسمح لنفسك بالنوم حوالي ثماني ساعات يوميًا ، ضع كريمًا كثيفًا للعين وضع بعض الخيار على العين لتقليل الهالات السوداء

البشرة جفاف الجلد ترطيب البشرة الكافيين الديتوكس

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