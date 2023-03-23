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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع ارتفاع درجات الحرارة .. احرص على تناول هذه المشروبات على السحور

مشروب رمضان
مشروب رمضان

يعد الترطيب من الفطار حتى السحور من أهم الأشياء التي تساعد على الصيام براحه وعدم الشعور بالتعب.

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مشروب رمضان.. طريقة تحضير السوبيا بالخطوات

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مشروب رمضان.. طريقة تحضير الخشاف بوصفة سهلة

مشروبات تساعد على الترطيب خلال الصيام

ماء الليمون

كوب من عصير الليمون القديم الجيد هو أحد أكثر أنواع الترطيب شيوعًا  على الإطلاق في الصيام.

يوصي خبراء التغذية بشرب ماء الليمون يوميًا ، المصنوع من عصير ليمونتين والماء، يحافظ على ترطيب الجسم وهو أفضل مصدر لفيتامين سي خلال الصيام.

عصير أناناس أو بابايا 

كوبين من البابايا الناضجة وكوبًا واحدًا من الأناناس ، مقطّعا إلى مكعبات خشنة مع قليل من الماء ، كلا الثمار غنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات C و A التي تقوي جهاز المناعة وتمنح بشرة خالية من العيوب وتحافظ على الترطيب خلال الصيام.

تعطي عصارة Hestia's Nutri max Cold Press الملمس والنكهة المثالية للعصير مع توفير العناصر الغذائية من الفاكهة. 

المصدر hestiaappliances

الصيام الترطيب مشروبات تساعد على الترطيب الليمون أناناس

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