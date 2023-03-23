لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند تناول المكسرات قبل الإفطار؟

المكسرات غنية بالبروتينات والألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

يمكن أن تساعد في تعزيز طاقتك ، وقد تلعب دورًا في طول العمر ، بالإضافة إلى ذلك ، من السهل تناولها بمفردها أو دمجها في أطباق متنوعة - ولهذا السبب يجب ألا تشعر بالسوء حيال الوصول إلى حفنة من الوجبات الخفيفة اللذيذة .

أضرار تناول المكسرات قبل الإفطار

زيادة الوزن

نظرًا لأن المكسرات ممتلئة جدًا ، فيمكن أن تساعد في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن - ولكن هناك تحذير: لا ينطبق هذا إلا إذا كنت تستهلك عددًا معتدلاً من المكسرات، تناول أكثر من الكمية الموصى بها ، وقد تبدأ بالفعل في زيادة الوزن.

الانتفاخ

إذا شعرت يومًا بالغازات أو الانتفاخ بعد تناول المكسرات ، فأنت لست وحدك، إنها أحد الآثار الجانبية الشائعة ، وذلك بفضل المركبات الموجودة في المكسرات والتي تسمى الفيتات والعفص ، مما يجعل من الصعب هضمها ، كما إن تناول الكثير من الدهون ، والتي توجد بكثرة في المكسرات ، في فترة زمنية قصيرة يمكن أن يؤدي إلى الإسهال.

المصدر prevention