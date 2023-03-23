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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند تناول المكسرات قبل الإفطار؟

المكسرات
المكسرات

المكسرات غنية بالبروتينات والألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. 

يمكن أن تساعد في تعزيز طاقتك ، وقد تلعب دورًا في طول العمر ، بالإضافة إلى ذلك ، من السهل تناولها بمفردها أو دمجها في أطباق متنوعة - ولهذا السبب يجب ألا تشعر بالسوء حيال الوصول إلى حفنة من الوجبات الخفيفة اللذيذة .

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مشروب رمضان.. طريقة تحضير السوبيا بالخطوات

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مشروب رمضان.. طريقة تحضير الخشاف بوصفة سهلة

أضرار تناول المكسرات قبل الإفطار

 

زيادة الوزن

نظرًا لأن المكسرات ممتلئة جدًا ، فيمكن أن تساعد في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن - ولكن هناك تحذير: لا ينطبق هذا إلا إذا كنت تستهلك عددًا معتدلاً من المكسرات، تناول أكثر من الكمية الموصى بها ، وقد تبدأ بالفعل في زيادة الوزن.

الانتفاخ

إذا شعرت يومًا بالغازات أو الانتفاخ بعد تناول المكسرات ، فأنت لست وحدك، إنها أحد الآثار الجانبية الشائعة ، وذلك بفضل المركبات الموجودة في المكسرات والتي تسمى الفيتات والعفص ، مما يجعل من الصعب هضمها ، كما إن تناول الكثير من الدهون ، والتي توجد بكثرة في المكسرات ، في فترة زمنية قصيرة يمكن أن يؤدي إلى الإسهال.

المصدر prevention

المكسرات اضرار تناول المكسرات اضرار تناول المكسرات قبل الإفطار الوزن الانتفاخ

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