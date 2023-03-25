سحورك فى رمضان .. طبق فول بمكعبات الطماطم وسلطة جرجير بالبنجر

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ونقدم لكم اليوم: الفول بمكعبات الطماطم وطريقة عمل سلطة الجرجير بالبنجر

الفول بمكعبات الطماطم



المقادير

2 كوب فول جاف حب

ملح وفلفل

1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 طماطم مكعبات صغيرة

2 خيار مخلل صغير مكعبات صغيرة

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 بصل أحمر صغير مفروم

أوراق نعناع للتزيين

الطريقة:

- يغسل الفول الجاف ويغطى بخمس أضعافه ماء ويُترك لمدة 8 ساعات مع تغيير الماء في منتصف المدة.

- يُغمر الفول بنفس كمية الماء ويوضع في دماسة الفول على نار متوسطة مع ملعقة من الزبد أو الزيت ويُترك حتى الغليان.

- تخفف الحرارة، ويُترك على نار هادئة لحوالي 8 ساعات أو حتى تمام النضج، مع إضافة ماء كلما احتاج الأمر.

- يُوضع الفول في وعاء، يتبل بالملح والفلفل والكمون.

- يضاف الزيت وجزء من الطماطم والبصل والبقدونس ويقلب الخليط.

- يوضع الفول في طبق التقديم ويزين بالمتبقي من الطماطم، البصل والخيار والنعناع.

• يُمكن استخدام الفول المعلب الجاهز ويُشطف قبل إضافته لباقي المكونات.

مقادير سلطة الجرجير بالبنجر

جرجير بنجر مسلوق عين جمل زيت زيتون خل بلسمي عصير ليمون مشروم شرائح فلفل الوان

طريقة تحضير سلطة الجرجير بالبنجر



* يتبل المشروم بالخل البلسمي، ويترك جانبا

* يقطع الخضار ويرص في طبق التقديم

* يتبل بالدريسينج، وتقدم

الدريسينج

* يخلط عصير الليمون، زيت الزيتون، الخل البلسمي

يمكنك تناول كوب من اللبن الرايب او كوب زبادي بجانب السحور.