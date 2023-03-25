بمكياج ناعم.. جيسي عبدو تبرز جمال ملامحها على إنستجرام

شاركت الفنانة جيسي عبدو متابعيها صورة جديدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة ناعمة وساحرة للغاية .

تفاصيل إطلالة جيسي عبدو

وارتدت جيسي عبدو، بلوفر باللون الأورانج القاتم وبأكمما طويلة وبقصة مميزة منن الرقبة، وهو ما أبرز من اناقتها.

وأبرزت جيسي عبدو جمال ملامحها بوضع المكياج مع لمسات رقيقة فوضعت أحمر الشفاه باللون الروز الناعم، مع وضع الآي لاينر، والكحل البني والآي شادو بألوان ترابية لتبرز جمال عينيها، وطلاء أظافر باللون الأحمر .

جيسي عبدو

واختارت جيسي عبدو ترك خصلات شعرها منسدلة على وجهها وظهرها، وذلك بتسريحة انسيابية ناعمة لتكمل من رقة وجمال إطلالتها.

ولم تتكلف جيسي عبدو في إرتداء الإكسسوارات، حيث أختارت قلادات ناعمة باللون الفضي على عنقها، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.

