من الألم للقبول.. كيف تتعافى من العلاقة المؤذية عاطفيا

لا أحد يدخل في علاقة يفكر في التعرض للإيذاء على يد شخص يحبه ولكن لسوء الحظ ، من الصعب قراءة عقول الآخرين والتنبؤ بسلوكهم أو فهم كيف سيتصرف المرء، يمكن أن تكون الإساءة بأي شكل من الأشكال معقدة، وتكون سرية للغاية ودقيقة في بعض الأحيان بحيث يصعب تحديدها خاضة الإساءة العاطفية لأنه لا يوجد أي أثر ملموس مثل الإساءة الجسدية .

ما هي العلاقة المسيئة؟

وفقا لما نشره موقع هيلثي تصف العلاقة المسيئة أي علاقة يمارس فيها الفرد السيطرة والسلطة على الآخر بطريقة سلبية، يمكن أن يواجه المرء الإساءة بأشكال عديدة ويمكن أن تكون عاطفية أو جسدية أو لفظية أو مالية أو أي نوع آخر من السلوك الذي يبقي شخصًا تحت سيطرة شخص آخر في حين أن الهجمات اللفظية يمكن أن تتكون من اللوم والتنازل، يمكن أن تتضمن أساليب التحكم النقد المستمر ، والأحكام السلبية ، وإبعاد الشخص عن العلاقات الصحية، ومراقبة نشاطك، واتهامك بالغش ، والمطالبة بمعرفة إلى أين تذهب كل الأوقات غالبًا ما يعاني الأشخاص ضحايا العلاقات المسيئة أو يعيشون مع بعض المشكلات مثل العزلة والاكتئاب والقلق والإدمان والإحراج والمشاعر الانتحارية والمشاكل المالية والإصابات.

كشفت دراسة بحثية أجرتها ديبورا ك أندرسون ودانيال جورج سوندرز عن الأشياء التي ينطوي عليها الشخص لترك شريكًا مسيئًا وكيف يؤثر ذلك على رفاهه النفس، كما يسلط الضوء على ما يمرون به قبل الدخول في علاقة جديدة ومع ذلك ، لا يشير التقرير إلى أي وقت مثالي لبدء علاقة جديدة بعد الخروج من علاقة سامة، هذا لأن بعض الميزات التي لم يتم التحقق منها من السابقة يمكن أن تظهر في علاقتك الجديدة لذلك ، قبل بدء علاقة جديدة بعد علاقة مسيئة ، هناك بعض الأشياء التي يحتاج المرء إلى مراعاتها يمكن أن يكون هناك الكثير من الميزات التي لم يتم التحقق منها في العلاقة السامة السابقة التي يمكن أن تظهر في علاقة جديدة.

من المهم ملاحظة أنه لا توجد إشارة تشير إلى الوقت المثالي لبدء علاقة بعد الإساءة. هذا لأن بعض الميزات التي لم يتم التحقق منها من السابقة يمكن أن تظهر في علاقتك الجديدة لذلك ، عند بدء علاقة جديدة بعد علاقة مسيئة .

كيفية الشفاء بعد أن تكون في علاقة مؤذية عاطفيا ؟

، هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها الاعتراف بالصدمة وفهم الإساءة هي بداية الشفاء إليك بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساعدك على إعادة حياتك إلى المسار الصحيح.

1. التعرف على الإساءة العاطفية

في حالة الإساءة العاطفية ، لا توجد حدود واضحة مثل الاعتداء الجسدي أو الجنسي وهذا هو سب صعوبة تحديده في علاقة مؤذية عاطفيًا ، غالبًا ما يحاول الفرد السيطرة على الضحية بوعي أو بغير وعي من خلال جعله يشك في نفسه ويشكك في تجاربه وهذا يخلق ضغطا نفسيا وارتباكا ويعاني الشخص الذي يتعامل معه بصمت لن يؤدي قمع الإساءة إلى القضاء عليها يمكن أن يساعدك التعرف على النمط على فهم العلامات والأنماط واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.

2. تحديد المشغلات الخاصة بك

تشير الأبحاث إلى أن أي شخص كان ضحية لسوء المعاملة يمكن أن يواجه القلق أو اضطراب ما بعد الصدمة أو الاكتئاب يمكن أن يكون المشغل أي شيء مثل اللمس والشم والموسيقى والأماكن والكلمات والصراخ والذوق وغير ذلك عندما يتم تشغيل المحفزات، يبدأ الضحية في ربط بعض المشاعر السلبية المتعلقة بالأحداث والمسيء ويبدأ في تجربة الذكريات الحزينة ونوبات الذعر وما إلى ذلك. حان الوقت لدراستها بنفسك أو الحصول على مساعدة مهنية.

3. تغيير نمط التفكير السلبي إلى نمط إيجابي

بعد الخروج من علاقة مسيئة وقبل المواعدة ، يحتاج المرء إلى تثقيف نفسه بشأن العلاقات الصحية وغير الصحية ستساعدك القراءة أو التعرف على العلاقات المسيئة على فهم المشكلات وشفاء نفسك بطريقة أفضل لن تكون قادرًا فقط على اكتشاف العلامات ، ولكنك ستعرف الشكل الذي يجب أن تبدو عليه علاقتك المستقبلية بمجرد أن تتعرف على العلاقات الصحية ، سيكون من السهل عليك وضع حدود وتوقعات عندما تبدأ في المواعدة مرة أخرى.

4. إعادة بناء حب الذات وجعلها من أولوياتك

أثناء ترك شريك مسيء ، من الضروري أن تتذكر من أنت ربما مررت بتجربة مريرة في الماضي ، لذا من الضروري التوقف والتعافي من الصدمة والأذى فى الماضي يمكن إخفاء بعض المشكلات في العمق والتي تحتاج إلى معالجة قبل المضي قدمًا، لا تتسرع في علاقة جديدة على الفور واسحب المشكلات التي لم يتم حلها إليها لن تشفيك الرعاية الذاتية عاطفياً فحسب ، بل ستجعلك مستقرًا عقليًا. ركز على احتياجاتك العاطفية والجسدية والروحية واجعلها من أولوياتك من المهم تعزيز احترامك لذاتك ، والتعرف على شجاعتك ، وفهم قيمتك الذاتية ، واستعادة ثقتك بنفسك قبل أن تبدأ من جديد أو تعود إلى موعد آخر.

5. ضع حدودًا في علاقتك الجديدة

افهم علامات التحذير والأعلام الحمراء قبل التوجه إلى علاقة إذا كان الفرد شريكًا سامًا ، فلا شك أنه سيخلق علاقة مسيئة لذلك ، من الأفضل إنهاء العلاقة قبل أن تبدأ من ناحية أخرى ، إذا وجدت شخصًا يجعلك تشعر بالأمان النفسي والجسدي ، فلا ضرر من المضي قدمًا أيضًا ، المهم هو أن تكون مدركًا وحذرًا من السلوكيات السامة ولا تقارن بين علاقتك السابقة والحالية ومع ذلك ، يمكنك استخدام تجربتك لوضع معيار لعلاقاتك المستقبلية.

6. تعلم أن تثق مرة أخرى

إذا كنت تخطط للمواعدة مرة أخرى وتكون في علاقة صحية ، فمن الضروري أن تتعلم الثقة مرة أخرى ، وهو أساس كل علاقة ومع ذلك ، لن يحدث ذلك في لمح البصر وقد يستغرق تطويره سنوات في بعض الحالات أن تكون ضعيفًا حول شريكك ومشاركة نقاط ضعفك معه قد يستغرق بعض الوقت للأشخاص الذين كانوا في علاقات مسيئة في الماضي ولكن ، يمكن للمرء دائمًا مراقبة سلوك الشريك الآخر وعملية التفكير فقط عندما يجعله ذلك مرتاحًا يمكنه تعلم الثقة بشريكه.

7. ابحث عن مساعدة احترافية

إذا كنت تجد صعوبة في علاج نفسك بعد المرور بعلاقة مسيئة ، والتحدث إلى شريكك أو أفراد أسرتك أو أقربائك المقربين أو مشاركة تجاربك مع أشخاص آخرين هم أيضًا ضحايا سوء المعاملة لم يعد مفيدًا ، فمن المحتمل أن يكون الأمر كذلك الوقت الذي تحصل فيه على مساعدة احترافية إن الحصول على معالج أو استشارة مناسبة لن يساعدك فقط في التغلب على اضطراب ما بعد الصدمة والقلق غير الضروري ، ولكنه سيساعدك على الوقوع في الحب بالطريقة الصحيحة والحصول على علاقة صحية في المستقبل سيساعدك هذا على التعامل مع الماضي ، والتعرف على المشكلات وتعلم التقنيات والأساليب للتعامل مع المحفزات.