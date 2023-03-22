تعزيز الخصوبة وزيادة الحيوانات المنوية .. بمكون واحد من مطبخك

تعد رائحة الثوم النيء منفرة للبعض ولكن عصير الثوم له العديد من الفوائد الصحية وفقًا لبعض الدراسات يمكن أن يساعد الثوم في مكافحة الالتهاب، وتقليل مستويات الكوليسترول، والحماية من الأمراض المزمنة وأيضاً زيادة الرغبة في العلاقة الحميمة



1. تعزيز تدفق الدم



وفقا لموقع بولد سكاي الهندي تشير بعض الأبحاث إلى أن الثوم قد يساعد في زيادة تدفق الدم، مما قد يكون مفيدًا لعلاج مشاكل مثل ضعف الانتصاب لدى الرجال.

وجدت العديد من الدراسات أن بعض المركبات الموجودة في الثوم يمكن أن تزيد من تدفق الدم وتحسن وظائف الأوعية الدموية.

يمكن للثوم أيضًا زيادة مستويات أكسيد النيتريك وهو مركب يساعد الأوعية الدموية على التمدد لتعزيز تدفق الدم بشكل أفضل.

2. تعزيز الخصوبة



بالإضافة إلى زيادة تدفق الدم، وجدت بعض الدراسات أن الثوم قد يساعد في تعزيز خصوبة الرجال عن طريق زيادة إنتاج الحيوانات المنوية وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون، والذي قد يكون بسبب خصائصه المضادة للأكسدة.



3. يعمل كمضاد للأكسدة



لا يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في الحماية من الأمراض المزمنة فحسب بل قد يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الصحة الجنسية والخصوبة.

الثوم الطازج ومستخلص الثوم القديم غني بمضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد في تحييد المركبات الضارة المعروفة باسم الجذور الحرة مما يؤدي إلى زيادة عدد الحيوانات المنوية.



4. زيادة الرغبة في العلاقة الحميمة



إن تناول الثوم النيء والماء يوميًا يخلص جسمك من السموم التي قد تستهلكها من خلال تناول الأطعمة الدهنية. قد لا يكون طعمه رائعًا ولكن الحصول على بعض الثوم النيء في جسمك في الصباح يمكن أن يساعد في بدء عملية التخلص من السموم.

يساعد خلط الماء والثوم على تكوين عصير يساعدك على الشعور بالتحسن خلال اليوم مما يساعد الجسم على إطلاق الإندورفين مما يعزز الصحة العقلية والبدنية وبالتالي تعزيز الرغبة في العلاقة الحميمة.