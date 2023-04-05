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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 100 ألف رأس ماشية ببني سويف ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وتضمن التقرير اليومي الذي يعده الدكتور أحمد الجبالي، مدير عام الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها بلغ 100 ألف و540 رأساً (89 ألفت و71 من الأبقار + 10 آلاف و589 من الجاموس + 880 من الأغنام و الماعز)، وذلك منذ انطلاق الحملة في 4 مارس الماضي وحتى 3 أبريل الجاري.

فيما يستمر العمل وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

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يُذكر أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع التي تنفذها الخدمات البيطرية، مع حشد جهود المجتمع المدني، بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

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