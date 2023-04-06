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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 6 أبريل

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 6  أبريل 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف أبوظبي الإسلامي).

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 5-4-2023

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 أبريل

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75  جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

 

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