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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعبر غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الدوري المصري

صدى البلد

فاز الأهلي  على  المحلة بثلاثية نظيفة  فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب القاهرة الدولى بالدور العام .

وسجل مصطفى العش هدفا بالخطأ فى مرماه معلنا الهدف الأول للأهلي.

وعزز معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء.

ونجح محمد شريف من تسجيل الثالث من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

ويحافظ الأهلي على صدارة الدوري برصيد 47 نقطة ،وتجمد المحلة فى المركز الـ8 برصيد 30 نقطة.

وحرم حارس المحلة، الأهلي من هدف محقق عن طريق كهربا في الدقيقة 7.

تشكيل الأهلي 

وجاء تشكيل الاهلي على النحو التالي: 
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.
خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمد شريف وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد قندوسي ومحمد هاني.

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