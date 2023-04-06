شياطين الإنس.. تفاصيل مثيرة وراء فشل مفاوضات الزمالك مع هايكو الألماني

كشف خالد الغندور عضو اللجنة الفنية المكلفة باختيار مدير فنى جديد للزمالك خلفًا البرتغالى فيريرا تفاصيل مثيرة وراء فشل مفاوضات الزمالك مع هايكو هيرليتش.

قال خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم برنامج زمالكاوى عبر شاشة قناة الزمالك الفضائية إن مجلس إدارة الزمالك اجتمع اليوم بكامل هيئته مع اللجنة الفنية المكلفة باختيار مدير فنى جديد للزمالك خلفًا للمدرب البرتغالي فيريرا.

وكشف خالد الغندور أن اللجنة الفنية المكلفة باختيار مدير فنى جديد للزمالك تضم أحمد عبدالحليم وجمال عبدالحميد وحمادة عبداللطيف وعبدالحليم على وخالد الغندور وأحمد حسام ميدو الذين حضروا اليوم بمقر الزمالك بجانب الكابتن إسماعيل يوسف المتواجد بألمانيا وطارق يحي المتواجد بالسعودية لأداء مناسك العمرة وتم التواصل معهما عبر تطبيق زووم.

وأشار خالد الغندور إلى أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك كان فى نفس الوقت يعقد جلسة مع هايكو هيرليتش من أجل توقيع العقود إلا أنه فوجئ بطلبه الحصول على شرط جزائي كامل يبلغ راتب سنة و4 شهور .

تراجع هايكو هيرليتش

وكشف عضو اللجنة الفنية أن هايكو جاء إلى القاهرة من أجل التفاوض على تخفيض قيمة الشرط الجزائي حيث كان مجلس الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور فى توقيع هايكو هيرليتش لمدة سنة وأربعة أشهر المتبقية من الموسم الحالى وفى حالة رغبة المدرب الألماني فى إنهاء التعاقد بعد نهاية الموسم الجاري يرحل بدون شرط جزائي وكذلك فى حالة رغبة المجلس ذلك لا يدفع شرطا جزائيا .

وواصل فوجئ أمير مرتضى منصور بإصرار هايكو هيرليتش على الحصول على بقية قيمة عقده بالكامل حال فسخ التعاقد فى اى شهر من الشهور وهو ما رآه المجلس واللجنة الفنية شرطاً مجحفًا للغاية ويضر بأموال الزمالك فقرر عدم الموافقة عليه .

تدخلات خارجية لإفشال المفاوضات

وفى نفس الإطار .. كشف مصدر داخل الزمالك أن شياطين الإنس من المنتسبين للزمالك لعبوا دورا كبيرا فى تغيير وجهة نظر هايكو هيرليتش وإصراره على الشرط الجزائي الظالم خاصة أنهم لا يريدون استقرار الأوضاع في القلعة البيضاء .

وكشف المصدر أن المجلس واللجنة الفنية يواصلون البحث عن مدير فنى كبير يستطيع قيادة الزمالك لمنصات التتويج وان الجهاز الفنى المعاون الجديد سيضم عبدالواحد السيد مديرا للكرة ومدحت عبدالهادي وأحمد مجدى ومحمد عبد المنصف مدربا للحراس .