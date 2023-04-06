إيهاب المصري: الأهلي الأقرب للدوري والشحات عاد لمستواه .. عبدالقادر لم يستغل الفرصة

أكد إيهاب المصري نجم المقاولون العرب والمصري وأسوان السابق، أن مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، تحدي قوي للفريقين.

وقال المصري خلال تواجده ضيفاً في برنامج "ستاد القاهرة" مع أحمد أسامه على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" أرى أن الأهلي يبدأ بنفس تشكيل اليوم في مباراة بيراميدز مع الدفع بالثلاثي مروان عطيه وحمدي فتحي وعمرو السولية في منتصف الملعب.

وعن بطل مسابقة الدوري المصري قال :" الأهلي الأقرب للتتويج باللقب، فيوتشر وبيراميدز اقرب الملاحقين ولكن نتايجهم تساعد الأهلي أكثر لعودة اللقب إلى دولاب بطولاته من جديد ".

وأكمل المصري:" حسين الشحات تم انتقاده كثيراً واللاعب نجح في العودة لمستواه من جديد واجبر الجميع على الإشادة بقدراته الفنية ".

واختتم:" كان يجب على أحمد عبدالقادر أن يستغل مشاركته اليوم لمصالحة الجماهير خاصةً وأن كولر أشركه أساسيا على الرغم من ما فعله معه بعد مباراة الهلال السوداني ".