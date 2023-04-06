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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

إطلاق صواريخ على
إطلاق صواريخ على إسرائيل

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها تندد بإطلاق صواريخ على إسرائيل من لبنان، ونحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وفي تطور حديد، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه تم سماع دوي انفجارات في بلدة المطلة المتاخمة للحدود مع لبنان.

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم إطلاق قذائف هاون باتجاه بلدة المطلة المتاخمة للحدود اللبنانية وسكانها يدخلون الملاجئ.

وأوضحت المصادر الصحفية، أنه تم إطلاق 3 قذائف هاون على مستوطنة المطلة شمال إسرائيل وسقطت في مناطق مفتوحة.

وكان قد أعلن الجيش اللبناني، أنه يقوم بتسيير دوريات في المناطق التي انطلقت منها الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش اللبناني في بيان له اليوم، إنه يتم تسيير دوريات في المنطقة الحدودية مع إسرائيل بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في قضاء صور.

تصريحات علنية من وزير الخارجية الأردني بشأن إطلاق الصواريخ على إسرائيل

بيان عاجل من الجيش اللبناني بشأن إطلاق الصواريخ على إسرائيل

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