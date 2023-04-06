وبدأ العمل بـ نور .. تفاصيل أكبر مدن الجيل الخامس المستدامة بمصر..فيديو

تستكمل مجموعة طلعت مصطفى مجموعة إعلاناتها المتميزة خلال شهر رمضان المبارك والتى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا من حيث عدد المشاهدات من الملايين من متابعى القنوات التلفزيونية المختلفة .

واستكمل النجم كريم عبد العزيز حملته هذا العام بإعلان جديد عن مدينة نور كأول مدينة ذكية متكاملة صديقة للبيئة بمصر .

المدينة تقام على مساحة 5 آلاف فدان بشرق القاهرة بالقرب من العاصمة الادارية الجديدة.

وتضمن الاعلان تفاصيل مبهرة عن استخدام التكنولوجيا بمدينة نور الجديدة والتى تعد أكبر مدن الجيل الخامس المستدامة والصديقة للبيئة.

وتم التركيز على ابلكيشن نور الذكى الذى يعد طفرة فى إدارة التكنولوجيا المعمارية وكيف يستطيع قاطنو نور إدارة منازلهم وكل تفاصيلهم الحياتية باستخدام أحدث الاساليب التكنولوجية .

كما تمت الاشارة الى نظم الكهرباء الذاتية والبنية التحتية الذكية بالمدينة وتوافر الواى فاى فى كل مكان بالمدينة .

وأشار الاعلان الى أسباب النجاح التي جعلت المجموعة قادرة على وضع رؤى مستقبلية لكل مشروعاتها بأنه مبنى على العلم ولم يتم ترك أي شيء أو تفصيلة صغيرة للصدفة، كما تم التركيز على حجم التخطيط الذي قامت به المجموعة لتنفيذ مدينة نور المتكاملة.