عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. خسائر تتجاوز 5 ملايين جنيه أولية بحريق شركة تعبئة بكفر الزيات

حريق هائل بشركة تعبئة
حريق هائل بشركة تعبئة بكفر الزيات

ارتفعت حصيلة الخسائر والتلفيات الأولية قرابة 5 ملايين جنيه في حادث اشتعال نيران  بشركة تعبئة في الغربية إثر ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع بنحو 4 سيارات مطافىء لإخماد نيرانها الأمر الذي أسفر عن سقوط 6 ضحايا من المصابين بحالات الاختناق وحروق وتم الدفع بسيارات إسعاف إلي طوارىء مستشفي كفر الزيات العام .

غدا.. توزيع 12639 كارت علاج طبي شامل على العاملين بجامعة طنطا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بمقر شركة العدالة والتهام النيران محتوياتها بنطاق مدخل شابور بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية وقياده العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي كفر الزيات وبسيون إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطورات الحريق .

في ظل تصاعد جرائم الاحتلال.. إصابة جندي إسرائيلي أثناء عملية عسكرية بالضفة الغربية

كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة ب4 سيارات المطافىء وتم السيطرة على الحريق بذات الشركة .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.

2
2
1
1
مليون جنيه كهربا حريق هائل الحماية المدنية كفر الزيات شركة الأجهزة الامنية مديرية امن الغربية مصابين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب حكم نهائي الكأس ..مالك بيراميدز يعلن سحب استثماراته من النادي

تضم 50 مصريا.. الخارجية تتابع حادث حافلة المعتمرين بمكة

تحذير من الأرصاد : أمطار رعدية وعواصف رملية في هذا التوقيت

تجميد أحمد فتوح في الزمالك وعرضه للبيع.. شوبير يكشف الحقيقة الكاملة

أخبار الأهلي..ترشيح نجم أورلاندو للانضمام للقلعة الحمراء.. وأزمة بلقاء بيراميدز

تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهر..المركزي يفجر مفاجأة بشأن آداء الأخضر

خاص.. أوسكار جارسيا يوضح لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الزمالك

الزمالك اليوم.. مدرب إسباني مرشح وبيان ناري من طاهر وعودة مهاجم الأبيض

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتفقد إنشاء مركز "استدامة" لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا

ترشيحاتنا

تحركات برلمانية لمنع بيع المكملات الغذائية في صالات الجيم.. ونواب: مصنوعة تحت "بير السلم" وغير خاضعة للرقابة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 7 أبريل 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

قرار عاجل من الشرطة الإسرائيلية بشأن صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

شاهد.. اللقطات الأولى للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

1000 جنيه قيمة الرسوم والضرائب على سيارات الجمرك فى قانون المرور.. تفاصيل

برلمانية تطالب بتفعيل الدور الرقابي على صالات الجيم ومنع بيع المكملات الغذائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطول طفل.. رجل يدخل موسوعة جينيس بـ أكبر شارب

سحورك عندنا.. طريقة عمل الفول بالبسطرمة وأومليت بطاطس

لدغة واحدة.. احذر البعوضة الزاعجة تصيبك بمرض مميت

مسلسل ستهم الحلقة 15.. روجينا تنقذ رضيعتها والأطفال المشردين بمساعدة ابنتها

فيديو

فيديوهات ساخنة.. تفاصيل منع الموديل سلمى الشيمي من السفر/ فيديو جراف

الفلوس موجودة في حسابه .. انتهاء أزمة غرامة كهربا قريبا

عيني زايغة ومراتي قفشتني..كريم فهمي يروي اصعب المواقف في حياته

مفيش لبس في العيد... تفاصيل جريمة مصر القديمة | والمتهم الزوج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ