أستاذ تاريخ : مصر والسعودية رمانة الميزان في المنطقة .. فيديو

أكد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، أنه لا بد من انهاء الخلافات الموجودة في الاقليم، مشيرا إلى أن العلاقات السعودية المصرية علاقات راسخة وتاريخية.

وقال جمال شقرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن مصر والسعودية من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية، مؤكدا أن السعودية كان لها دور هام في مساندة مصر أثناء العدوان الثلاثي.

المنطقة تتعرض لأخطار غير مسبوقة

وتابع أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، أن مصر والسعودية رمانة الميزان في المنطقة، مؤكدا أنه على الشعوب أن تتفهم أن المنطقة تتعرض لأخطار غير مسبوقة.