خبر وفاتها تعبني جدا.. صلاح عبدالله ينعى شيرين الطحان ويطلب الدعاء لها



نعى الفنان صلاح عبد الله الفنانة والإعلامية شيرين الطحان الذي وافتها المنية منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض.



وكتب صلاح عبد الله فى تغريدة له عبر حسابه علي تويتر "رغم أني لم ألتقي بها أبداً لكن خبر وفاتها تعبني جداً ُ فأرجوكم أرجوكم في هذا الساعة الطيبة المباركة الفاتحة والدعاء قبل الفجر وبعده🙏‎#شيرين_الطحان".

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وقبل أيام؛ نقلت شيرين الطحان إلى غرفة العناية المركزة باحدى المستشفيات الخاصة، حتى وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع مرض السرطان .



يذكر أن شيرين الطحان قد ذاع صيتها بعد مشاركتها في بطولة عدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها السبع وصايا، والركين،و رمضان كريم .