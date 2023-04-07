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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من سوء حظه.. مجدى عبد الغني تعليقا على مواجهة بيراميدز والأهلي

مجدى عبد الغني
مجدى عبد الغني

 

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة قوية عندما يلعب أمام بيراميدز مساء الاثنين المقبل في نهائي كأس مصر .


وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه علي تويتر "من سوء حظ فريق بيراميدز أنه سيواجه الأهلي في مباراة نهائي كأس مصر".


ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريقين يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة والربع وسيتم إذاعتها عبر قنوات أون تايم سبورت المفتوحة .


أعلن اتحاد الكرة حضور 20 ألف مشجع فى مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز فى التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولى، بواقع 10 آلاف مشجع لكل فريق. 

 

بيراميدز النادي الأهلي الاهلي وبيراميدز مجدي عبد الغني أون تايم سبورت ستاد القاهرة الدولي

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