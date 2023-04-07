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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حتى لو مقفول.. ميزة مذهلة للعثور على هواتف أندرويد المسروقة أو المفقودة

أندرويد
أندرويد

تتمتع أجهزة أندرويد Android، بميزة قوية تتيح لأصحاب الهواتف المفقودة أو المسروقة بتتبعها والعثور عليها ولكن يشترط أن تكون هذه الأجهزة متصلة بالإنترنت للوصول إليها بسهولة، ولكن في حال كان هذا الهاتف مغلقا سيكون من الصعب العثور عليه مرة أخرى.

ولحسن الحظ قد يتغير في المستقبل القريب، تعمل شركة جوجل حاليا، على إضافة مذهلة لميزة العثور على جهازي Find My Device، والتي ستمنح مستخدمي الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد حسبما ذكر موقع "91mobiles"، من العثور على أجهزتهم المفقودة أو المسروقة حتى بدون اتصال الإنترنت.

 

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وبفضل بعض التسريبات التي شاركها المسرب التقني Kuba Wojciechowski، تظهر أحدث التعليمات البرمجية لميزة "العثور على جهازي"، إدخال تعديلات جديدة على أداة تحديد موقع الأجهزة والتي ستكون قادرة على العثور على الجهاز حتي عند إيقاف تشغيله، على غرار أجهزة شركة آبل Apple.

ميزة مذهلة للعثور على هواتف أندرويد المسروقة حتي لو مغلقة

تعمل شركة جوجل على إضافة ميزة جديدة تسمي Pixel Power-off Finder، لهواتف "بكسل" التابعة لها، إلى جانب بناء شبكة ضخمة على جميع أجهزة أندرويد، تدعم النطاق الترددي فائق العرض UWB، وعلامات تحديد المواقع المخصصة لأجهزة AirTags من آبل، مع تحديث نظام التشغيل المقبل أندرويد.

وعلى ما يبدو أن جوجل، قد شاركت كود المصدر المبكر لنظام Android 14 مع مصنعي المعدات الأصلية المسجلين في برنامج الوصول المبكر (EAP)، ووفقا لتعليقات الرمز سيتم إدماج شريحة Bluetooth مخصصة بهواتف أندرويد، والتي ستقوم بدورها بإرسال إشارات إلى شبكة جوجل الجديدة والتي ستظهر مكان وجود الجهاز المفقود حتي في حالة إيقاف تشغيله، تشبه إلى حد كبير الوظيفة الموجودة بأجهزة آيفون منذ سنوات.

وتتطلب الميزة تشغيل شريحة Bluetooth في جميع الأوقات، وتشير التسريبات إلى أن هاتف جوجل المقبل Pixel 8 سيكون أول جهاز يحظى بدعم هذه الوظيفة.

ويشار إلى أن أجهزة آبل، تتمتع بميزة شبكة Find My Device المتطورة، التي تتيح للمستخدمين تتبع أي جهاز iPhone أو iPad أو Mac أو AirTag مفقود أو مسروق حتى عندما لا يكونون في نطاق شبكة Wi-Fi أو Bluetooth وحتى عند إيقاف تشغيل الجهاز.

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