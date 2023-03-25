أندرويد 14 يجلب ميزة جديدة طال انتظارها

يدعم نظام أندرويد Android، تشغيل الخلفيات الحية أو ما يعرف بخلفيات الشاشة المتحركة لأكثر من عقد من الزمان، لكن نظام التشغيل يسمح لك فقط بتعيين خلفية واحدة لكل من الشاشة الرئيسية وشاشة القفل، ومع ذلك، قد يغير Android 14 هذا الأمر، وسيقدم ميزة جديدة ينتظرها الكثيرين.



أندرويد 14 يجلب ميزة طال انتظارها لخلفيات الشاشة الحية

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، تستعد جوجل لدعم نظام التشغيل القادم، بإعداد خلفية حية منفصلة لكل من شاشة القفل أو الشاشة الرئيسية، ويكشف الكود المصدري لنظام Android 13 QPR2، عن العديد من التغييرات في التعليمات البرمجية التي استعدادا للميزة الجديدة.

ويضيف أحد التغييرات طريقة جديدة إلى فئة مدير ورق الحائط Wallpaper Manager في أندرويد 14، لطرح ميزة مخصصة لإداراة الخلفيات الحية تسمى set Wallpaper Component With Flags.

ويمكن استخدام هذه الطريقة بواسطة تطبيقات النظام، مثل تطبيق Live Wallpaper Picker من أندرويد، لتعيين مكون الخلفية الحية للشاشة الرئيسية أو شاشة القفل أو كليهما.

أندرويد 14 يجلب ميزة طال انتظارها لخلفيات الشاشة الحية

وكما يضيف تغيير آخر طريقة تسمى isLockscreenLiveWallpaperEnabled، إلى WallpaperManager للتحقق من تمكين الميزة الجديدة في Android 13.

الميزة غير متوفرة حتى الآن في معاينة المطورين الخاصة بنظام التشغيل أندرويد 14، يحتاج تطبيق Live Wallpaper Picker إلى التحديث لدعم واجهة برمجة التطبيقات الجديدة لتعيين خلفية حية لشاشة القفل، وبمجرد تمكين الميزة، ستدعم شاشة القفل عرض الخلفيات الحية التي تنفذ واجهة برمجة التطبيقات القياسية.

وستكون هذه الميزة متاحة لاستيعاب الأجهزة الجديدة مثل Pixel Tablet، والتي ستتضاعف كشاشة Nest الذكية، وتوفر جوجل الميزة الجديدة بعدما طالب بها العديد من المستخدمين لسنوات، وتعمل Google على إضافة ميزات تخصيص جديدة، لكن هذه الميزة ليست حصرية لهواتف Pixel.