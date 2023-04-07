صدام ناري بين الشباب والهلال في الدوري السعودي

يستضيف فريق الشباب نظيره الهلال، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

ويستهدف فريق الهلال بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز، تحقيق انتصاره الخامس على التوالي في مسابقة الدوري السعودي على حساب الشباب في مباراة اليوم، ومواصلة مطاردة النصر على الوصافة.

وخاض الهلال 21 مباراة في مسابقة الدوري السعودي، فاز في 13 لقاء، وتعادل في 6 مناسبات، وخسر مواجهتين.

على الجانب الآخر، فريق الشباب في خطف نقاط اللقاء الثلاث من الهلال وانتزاع المركز الثالث.

ولعب الشباب 21 لقاء أيضا في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، فاز في 13، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 3 لقاءات

يذكر أن لقاء الدور الأول بين الهلال والشباب في مسابقة الدوري السعودي، انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

ترتيب الهلال والشباب

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن فريق الشباب صاحب المركز الرابع.